Declaran los presidentes del Gijón Basket y el Círculo como investigados en el caso 'Air Ball' Ambos clubes se desvinculan de la empresa acusada de contratar extranjeros de manera irregular EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 1 mayo 2019, 02:21

Los presidentes del Gijón Basket y el Círculo Gijón, además del entrenador de este último equipo, declararon el lunes en calidad de investigados en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Gijón por su presunta vinculación con la trama de inmigración irregular 'Air Ball'. Se trata de un amplio operativo que implica a más de treinta clubes de baloncesto en todo el país.

Un juzgado de Castrillón abrió el pasado 18 de septiembre diligencias de investigación penal contra lo que se considera una organización criminal internacional cuya actividad delictiva se centraría, presuntamente, en la promoción de la inmigración ilegal, tráfico de mano de obra, defraudación a la seguridad social y blanqueo de capitales. La Asociación Deportiva Europrobasket International Academy, que se dedica a traer a España jugadores de Estados Unidos y otros países, sería el origen de la trama que, tal y como adelantó EL COMERCIO, ha salpicado a dos clubes locales.

En el caso del Gijón Basket se investiga la situación del jugador Kenneth James Hatch, quien llegó al equipo hace dos temporadas y regresó a su país tras desvelarse el operativo pero recientemente ha vuelto a militar en el equipo, con el que el pasado fin de semana finalizó la temporada. Según ha podido saber este periódico, la presidenta del club, Carmen Puente, declaró a principios de semana en calidad de investigada y como representante del club. Está pendiente de declarar su director deportivo, Chus Poves.

Desde que se conoció el comienzo de las pesquisas de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía los representantes del equipo han mantenido que todos sus jugadores se encuentran en España de forma «totalmente legal», postura que volvieron a defender en el juzgado. El Gijón Basket ha querido en todo momento desvincularse de la empresa Europrobasket, con cuyo director, B. J. K., no habrían mantenido ningún contacto. El jugador cuya situación se investiga habría llegado a la provincia por mediación de un entrenador asturiano y su incorporación habría sido tramitada directamente por el presidente del club. Según fuentes cercanas, a la hora de registrar la ficha de Hatch se habrían cumplido los requisitos de la Federación Asturiana de Baloncesto, aportando, entre otros, el permiso de residencia.

En lo que respecta al Círculo se requirieron los papeles de Nead Quind Johnson, quien según su entrenador, Ignacio Galán, únicamente estuvo en Gijón en situación de estancia turística, y Michael Kuethe, baloncestista que ya no juega con el equipo local. Fueron llamados a declarar tanto Galán como el presidente del club, Iván Menéndez. En conversación con EL COMERCIO, el primero reiteró que «nunca tuvimos nada que ver con esta academia». «Ya facilitamos la documentación necesaria para justificar que teníamos todo en regla. No fuimos parte colaboradora; no había nada oscuro».