«Me deja perpleja que Podemos decida el presupuesto con los comerciantes» La alcaldesa reafirma que la renta social no es su modelo y optará por «el partido cuyas propuestas sean más beneficiosas para la ciudad» O. ESTEBAN GIJÓN. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:59

Ha sido, sin duda, la más clara de todo el equipo de gobierno a la hora de referirse a la negociación presupuestaria y a la postura de Podemos, que había fijado la renta social como «un factor determinante» para alcanzar un acuerdo con el PSOE.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, no tuvo ningún reparo ayer en decir que así, no. Habrá intervención social y medidas económicas para paliar la situaciones de riesgo y exclusión, pero no renta social. «No han ido (Podemos) a negociar con el tercer sector, con quien trabaja en intervención social, sino con la Unión de Comerciantes, lo que me llama mucho la atención», empezó diciendo González. ¿Va ser por lo tanto esto un escollo para la negociación? «No tengo ni idea. Pero yo creo que cuando se hace un presupuesto no se hace con la Unión de Comerciantes, sinceramente, no creo que el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón lo decida la Unión de Comerciantes. De hecho, me sorprende incluso políticamente que un partido reconozca que para decidir su posición se reúne con esta entidad y no con otro tipo de organizaciones y asociaciones. Me quedo bastante perpleja, todavía no he salido de esa perplejidad. Que Podemos decida su presupuesto por lo que le dice la Unión de Comerciantes».

Más clara no podía estar la postura de la alcaldesa. Pero, por si acaso, hubo aún más explicaciones. «Dar la renta social no es el modelo que defiende este equipo de gobierno, que además no han negociado con el tercer sector». Y tirón de orejas no solo para Podemos sino para la propia entidad empresarial: «Si quisieran una medida social deberían incluirla en su propuesta, igual que hacemos con otras empresas, y ya que se les genera un beneficio económico, que contrataran a personas en exclusión social». Ana González sí apuesta, no obstante, por la intervención social «con personas en situación de vulnerabilidad, en exclusión, bajo los límites de la pobreza, que exige apoyo económico, medidas económicas, que tenemos y teníamos».

En esta línea se habían expresado ya otros miembros del equipo de gobierno, como la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, quien también aboga por una reordenación de todas las ayudas sociales bajo el paraguas de una ordenanza, que unifique en la medida de lo posible las diferentes líneas de actuación.

La alternativa

Así las cosas, todas las posibilidades están abiertas. Advertía la alcaldesa, antes de que representantes del PSOE y de Ciudadanos se sentaran ayer a hablar, precisamente, de ordenanzas fiscales y presupuestos, que «el PSOE está valorando las propuestas concretas de uno y otro partido. Podemos ya parece que ha puesto sobre la mesa sus condiciones. Ahora vamos a ver las de otros partidos y optaremos por aquellos que sean más beneficiosos para la ciudad y nos permitan aprobar un presupuesto». Porque, eso sí, Ana González quiere tener cuentas propias.

La regidora socialista defendió las subidas impositivas que está aplicando su equipo de gobierno, y que se justifican, según remarcó, «para mantenerlos servicios y por cuestiones medioambientales». También defendió la decisión de sustituir el Observatorio de la Playa por el Consejo del Litoral, un órgano técnico en el que no estarán presente ni los grupos de la oposición ni las entidades vecinales: «Lo que hemos hecho es eliminar una cosa informe, que no tenía reglamentos, ni actas», aseveró.