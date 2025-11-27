La delegación de Defensa distingue a Gijón por su apoyo a las Fuerzas Armadas
El concejal Jorge González-Palacios recogió el premio General Elorza en reconocimiento al apoyo a la celebración del DIFAS 2024 y la organización de actividades como el Festival Aéreo
Gijón
Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:50
La Delegación de Defensa de Asturias entregó este jueves su premio General Elorza 2025 al concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, ... Jorge González-Palacios. Este galardón anual reconoce «a las instituciones, organismos o personas que hayan contribuido de forma extraordinaria con sus actividades y apoyo al beneficio de la Defensa nacional, de las Fuerzas Armadas o de los objetivos propios de la Delegación de Defensa». En esta ocasión se destacó «la dedicación y compromiso» de la concejalía que encabeza González-Palacios «a la ejecución del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) de 2024», así como la organización del Festival Aéreo y «su constante proactividad ante las propuestas formuladas por la Delegación de Defensa».
El edil agradeció al delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle, la entrega de este «prestigioso premio» y destacó que «a través de la celebración anual del decano de los certámenes aeronáuticos españoles y de la colaboración activa en actividades como el DIFAS o la reciente visita del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, con la Princesa Leonor a bordo, desde la Concejalía tenemos la oportunidad de mostrar nuestro respeto y agradecimiento a las Fuerzas Armadas por su abnegada labor y por su contribución al bien común, a la seguridad y a la defensa de nuestro país». Añadió que «con este esfuerzo, desde el Ayuntamiento de Gijón intentamos acercar nuestras Fuerzas Armadas a la ciudadanía, para que se conozca su trabajo y se difundan los valores que representan, de lealtad, honor, compañerismo, valor, respeto y responsabilidad, también necesarios en nuestra sociedad».
El premio General Elorza 2025 es el segundo reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas que recoge la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud. González-Palacios ya fue condecorado este año por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa con la Cruz del Mérito Militar Aeronáutico con distintivo blanco por la «profesionalidad» y «dedicación» de su área en la coordinación del DIFAS 2024.
