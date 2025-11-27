El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrega del premio General Elorza al concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios. E. C.

La delegación de Defensa distingue a Gijón por su apoyo a las Fuerzas Armadas

El concejal Jorge González-Palacios recogió el premio General Elorza en reconocimiento al apoyo a la celebración del DIFAS 2024 y la organización de actividades como el Festival Aéreo

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

La Delegación de Defensa de Asturias entregó este jueves su premio General Elorza 2025 al concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, ... Jorge González-Palacios. Este galardón anual reconoce «a las instituciones, organismos o personas que hayan contribuido de forma extraordinaria con sus actividades y apoyo al beneficio de la Defensa nacional, de las Fuerzas Armadas o de los objetivos propios de la Delegación de Defensa». En esta ocasión se destacó «la dedicación y compromiso» de la concejalía que encabeza González-Palacios «a la ejecución del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) de 2024», así como la organización del Festival Aéreo y «su constante proactividad ante las propuestas formuladas por la Delegación de Defensa».

