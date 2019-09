Delia Losa: «Mieres sería un buen lugar para el grado de Deporte» Delia Losa, ayer, en Mieres. / JESÚS MANUEL PARDO El rector remarca que en el campus de Barredo la Universidad tiene «mucho espacio y recursos y estaría mal no darles uso» M. MORO / A. FUENTE GIJÓN / MIERES. Viernes, 27 septiembre 2019, 02:37

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, defendió ayer que «Mieres sería un buen lugar» para acoger la sede del grado de Deporte y Salud. Losa reconoció que en esta cuestión tiene un conflicto entre corazón y razón porque ella es mierense. «Las comarcas mineras necesitan un impulso a todos los niveles, y aquí hay unas instalaciones espléndidas, por lo tanto, ¿por qué no se podría instalar en el campus de Mieres?», se preguntó Losa, que ayer estuvo en Barredo con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura.

«Hay que reconocer que los otros postulantes -dijo en referencia a Gijón y Oviedo- también hacen un oferta muy atractiva; menos mal que no me corresponde a mí decidirlo», expuso. «Una cosa es lo que manda el corazón y otra, la razón: con lo primero yo traería para Mieres mucho más de lo que hay. Pero no tengo todos los datos para posicionarme», reconoció la delegada del Gobierno en Asturias.

También el rector, Santiago García Granda, habló ayer sobre la situación de estos nuevos estudios que tienen en ascuas a Gijón, Mieres y Oviedo. Explicó que la comisión técnica ya concluyó sus trabajos y ahora se va a constituir la comisión académica que, anticipó, «va a ir más rápido». Esta comisión se centrará en el análisis de los recursos disponibles y en la definición de la propuesta docente. «Todavía tenemos que seguir esperando un poco más», aseguró a la pregunta de cuándo se conocerá la ubicación. «La sede va a ser en la Universidad de Oviedo. La polémica sobre la ubicación se suscita fuera de la institución académica . Es importante responder a la sensibilidad de que tenemos un campus con mucho espacio y recursos en Mieres y estaría mal no darles uso. Pero otra cosa es empezar la casa por el tejado», manifestó. A este respecto añadió que en el diseño de una área metropolitana, si de dota de buenas comunicaciones, «da igual donde se instale el grado».

Por otra parte, el rector entregó a principios de septiembre, y a petición de la alcaldesa de Gijón, el estudio económico de la Universidad en el que se analizaban varios escenarios que daban a entender que en Gijón la implantación de estos estudios costarían diez veces más que en Mieres. García Granda defendió en su momento que dicho estudio, elaborado en 2018, no entra a valorar ninguna ubicación concreta y se limita a evaluar costes de adaptación de instalaciones propias existentes o la construcción de edificios nuevos, y otros factores como gastos de personal y materiales de laboratorio.

La edil del PP Ángela Pumariega acusó ayer a la regidora socialista de «ocultar» a la oposición el informe del rector, pese a contar con el documento «desde hace días». «La alcaldesa no tiene ni voluntad ni compromiso alguno para que Gijón sea sede del grado de Deporte. Ha tirado, literalmente, la toalla en detrimento de la propia ciudad y del campus de Gijón».

Un millón en la Laboral

Los populares reclaman tener acceso al informe con requerimiento por escrito a la Comisión de Bienestar Social, Cooperación, Cultura y Educación. Según afirma Pumariega, el documento señala que el coste de traer el grado de Deporte a Gijón asciende a un millón de euros si se implanta en la Universidad Laboral (que es propiedad del Principado y no del Ayuntamiento) y de diez millones de euros si se tuviera que levantar un nuevo edificio.

La edil del PP lamentó que ésta no sea la primera vez que «el equipo de gobierno actúe en contra de los intereses de la Universidad y, con ello, de la propia ciudad», al recordar que «también el rector considera la falta de la residencia como un obstáculo para traer el grado a Gijón».