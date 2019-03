«Se ha demonizado el diésel de una forma tan injusta como incierta» Enrique Peral, durante su conferencia en la EPI. / CAROLINA SANTOS Enrique Peral | Responsable de Ingeniería de Renault España «Con las pegatinas ECO se está dando un carácter demasiado verde a vehículos que quizás solo sean eléctricos durante los primeros tres kilómetros» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 7 marzo 2019, 03:27

Cuando muchos todavía tratan de adaptarse a los vehículos bajo demanda, el mercado del automóvil prepara una nueva bomba. Los coches autónomos, esos vehículos que no necesitan de conductor, ya están listos. Ayer, Enrique Peral, responsable de Ingeniería de Renault España, reivindicó en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón la fecha de lanzamiento: 2022.

-Asegura que tienen previsto sacar vehículos autónomos al mercado en 2022.

-Sí. La tecnología está ya lista y el marco legal se está desarrollando muy rápido. En cuanto ese marco legal esté preparado, tenemos la pretensión de hacer este lanzamiento al mercado de manera masiva y de forma que sea abordable al mayor rango de público posible.

-En España no se nos dan bien las transiciones. ¿Les causa preocupación ese periodo intermedio?

-Es algo que es necesario prever e identificar. Preocuparnos en el sentido dramático de la palabra no. La aparición de coches autónomos es algo lógico y normal que va a ocurrir y que hay que saber gestionar tanto a nivel técnico como social. Sabemos que siempre hay detractores de las nuevas tecnologías, personas muy escépticas que torpedean la introducción de cualquier cosa que sea nueva. Todo eso ligado a algo tan complejo como es esto puede generar cierta alarma social, especialmente si algún vehículo autónomo se ve implicado en cualquier tipo de accidente. No obstante, vamos a poner todos los medios técnicos y humanos para sensibilizar a la gente.

-Recientemente, ha habido controversia con las etiquetas ECO. Ustedes se han quejado que se ha tenido más en cuenta la tecnología que el impacto medioambiental. ¿Hay mucho postureo en el sector automovilístico con este tema?

-Mire, yo soy ingeniero y puedo admitir que desarrollar cierto tipo de tecnologías es muy complejo. Por ello, también admito que desarrollar un marco jurídico y legal tampoco es fácil. Probablemente no pueda llover a gusto de todos. Creo que las distintas administraciones tienen que hacer una regulación de lo que es el impacto y la contaminación. No obstante, no creo que ninguna casa automovilística de un giro ecologista con intención recaudatoria, sino con la intención de mejorar. Que sus modelos sean efectivos o lo más efectivos posible es discutible.

-Es decir, hay vehículos que se venden como ECO y no lo son.

-Con las pegatinas ECO se está dando un carácter demasiado verde a un vehículo híbrido enchufable por el mero hecho de tener una toma eléctrica. No se exige al constructor que asegure una autonomía mínima en modo eléctrico, sino que con que tenga un enchufe ya tiene la pegatina. Si no circula en modo eléctrico nada más que los tres primeros kilómetros, la pegatina la tiene igual. Eso es lo que se debe de corregir.

-Los planes de España pasan por prohibir la producción de vehículos por combustión en 2040. ¿Cuál es su opinión?

-Cualquier tipo de decisión que pueda tener una consecuencia tan grande como esa debe tener un estudio suficientemente detallado y justificado que argumente que sí se puede hacer. En mi opinión, a día de hoy no hay nada que permita hacer una afirmación de ese carácter. Los coches de gasolina han evolucionado para contaminar mucho menos que antes y los coches diésel todavía más.

-El diésel parece tenerlo más complicado si cabe.

-Hay una demonización de la tecnología diésel que yo considero injusta e incierta. Sí es cierto que un coche diésel de veinte años contamina mucho, pero también es cierto que un coche diésel que se compra hoy contamina igual o menos que un coche de gasolina que se compra hoy. No veo el motivo de alarma para acabar con una tecnología así.

-¿Qué opina del conflicto entre taxis y VTCs?

-No tengo una opinión formada al respecto.

-Ustedes, con los coches autónomos, van a entrar de lleno en este terreno.

-Nosotros estamos dispuestos a sacar al mercado todo tipo de solución que el cliente nos va a pedir. Lo que no podemos hacer es cerrar una puerta de mercado. Intentamos leer lo que la sociedad pide y dar respuesta a todas las peticiones que tenemos.