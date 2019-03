Demora de un año y tres meses para una cita con el traumatólogo Concentración en apoyo de Simón Martínez, a la derecha. :: D. MORA E. G. Sábado, 23 marzo 2019, 03:01

La asociación 'Güeligaites' y de la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias se concentraron ayer a las puertas del centro de salud Puerta de la Villa para protestar por las listas de espera en apoyo a Simón Martínez, jubilado de 64 años que, según asegura, lleva esperando por una consulta con el especialista en Traumatología desde diciembre de 2017, es decir, un año y tres meses. «Me dieron la primera consulta para abril de 2018, después la aplazaron para junio, ese mes me la cambiaron para septiembre y por último la volvieron a posponer a noviembre, con tan mala suerte que días antes de la visita me vi afectado por una fuerte gripe, así que no pude acudir». Unos días después, volvió a pedir consulta y se la dieron para dos meses después, cita que volvieron a aplazar «sin explicación».