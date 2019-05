«Demostraré mi capacidad de influencia sin sentarme en un salón de plenos» Álvaro Muñiz, el miércoles, en el Parador Molino Viejo. / DAMIÁN ARIENZA Álvaro Muñiz | Presidente de Foro Gijón «Me da la misma rabia escuchar ahora que los gobiernos de Foro fueron inoperantes que cuando oía decir que la Feria era la del bocata de calamares» MARCOS MORO GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 01:25

Álvaro Muñiz (Gijón, 1953) se reafirma en la decisión que ha tomado de renunciar a su acta de concejal para dar entrada en el grupo municipal a Rubén González Hidalgo, gerente de Impulsa. Además es plenamente consciente de que ello puede tener un coste entre el electorado y las propias bases del partido. Garantiza que se esforzará para demostrar con hechos, en los próximos meses, que ni se va a borrar del mapa ni va a eludir el compromiso adquirido como líder local de Foro el pasado mes de marzo.

-¿La pérdida de casi 20.000 votos el 26 de mayo computa como fracaso de Foro o de la marca Álvaro Muñiz?

-Responsabilidad de Álvaro Muñiz, que no llega a la categoría de marca. Yo no creo que sea un fracaso, sino que es una derrota. Hay una diferencia semántica. La derrota quiere decir cuando sales perdiendo, pero yo no puedo considerar un fracaso cuando tuvimos el mejor programa de todos y el único que tenía propuestas concretas. Aquí todo el mundo habló de economía azul, pero ¿quién tenía un proyecto realizable sobre las empresas azules en la zona de El Natahoyo? La marca Foro está rodeada del éxito de ser el único partido apegado a la realidad regional. No sé si en esta región nos enteramos todavía de que nadie nos va a sacar las castañas del fuego.

«El Partido Regionalista de Revilla me parece más un proyecto folclórico que eficaz» «Los tres ediles de Foro ejercerán una oposición noble y leal, siempre con talante negociador» «No hablé con Moriyón ni para su renuncia ni la mía, lo cual demuestra la coincidencia»

-En la Feria nunca tiró la toalla ni en momentos críticos, ¿es más fácil hacerlo en política y jubilado?

-Ahora tampoco la voy a tirar. Eso no existe en la mentalidad de Álvaro Muñiz.

-Pero alguien puede pensar que con su decisión de renunciar al acta de concejal se está yendo por la puerta de atrás.

-Es que a Álvaro Muñiz le preocupa más Gijón que lo que puedan pensar de él. Eso ha sido otra cosa que ha presidido mi vida. Mis 65 años tienen una ventaja, posiblemente la única, que la trayectoria está ahí y que mis reacciones no son nuevas. Si estoy en política es por compromiso y si no me marché de la Cámara en los momentos difíciles fue por compromiso con la entidad, con Gijón y con mis compañeros. Y tal como lo hice entonces lo sigo haciendo ahora con una opción política donde Gijón y el equipo de compañeros que me rodean siguen siendo las otras variables del conjunto.

-¿Con Ciudadanos hubiera vivido mejor?

-Absolutamente, no. Esto es una ola. ¿Que yendo con ellos hubiera estado subido a otra ola? Seguramente, pero es que a mí nunca me interesaron las olas. Aparte es que hay una realidad innegable. Podrán seguir contando lo que ellos quieran, pero es el día de hoy que Ciudadanos ni me dio una explicación, ni una conversación, ni me dio nada de nada.

-¿Qué le indigna más que se ponga ahora en duda su compromiso con el partido como presidente de Foro Gijón o la simplificación de que la Feria de Muestras era la del bocadillo en su etapa cameral?

-Me da la misma rabia escuchar ahora que los gobiernos de Foro no hicieron nada que cuando oía decir que la Feria no era más que la del bocata de calamares. Espero que del mismo modo que todo el mundo se olvidó hoy del término de la Feria del bocadillo también confío en poder contribuir a que todo el mundo se olvide de que el paso de Foro por el Ayuntamiento de Gijón fue inoperante.

-La coincidencia de su renuncia y la de Carmen Moriyón, con apenas unas horas de diferencia, ¿no da una imagen de fin de ciclo y de 'aquí sálvese quien pueda'?

-No niego que puede parecer y era consciente. Pero la primera circunstancia es que yo no hablé con Carmen ni para su renuncia ni para la mía, lo cual demuestra la coincidencia. La segunda es que conociendo a priori que ella iba a hacer lo mismo tuve que dar este paso porque tenía la sensación de que o tomaba la decisión rápidamente o Rubén se nos escapaba. Rubén no es una persona al uso, es alguien que tiene todas las ofertas del mundo y alguna más. Se lo rifan. Alguno dirá que es una frase bonita para cubrir el expediente pero es demostrable. O a este hombre se le daba una alternativa real para poder desarrollarse o le perdíamos y hubo que buscar una solución imaginativa. No voy a primar lo que la gente pueda pensar al respecto, sino lo que yo creo.

Esfuerzo para motivar

-Pero esta decisión puede tener costes en forma de quiebra de confianza con las bases de Foro, a las que prometió que estaría allí donde los votantes le colocasen.

-Evidentemente ese riesgo existe y está ahí latente. En todo caso tendremos que demostrar que no es así. Aquí todo el mundo cree que yo di un paso atrás, pero si lo hubiera dado no estaría el próximo miércoles yendo a entrevistarme con el PSOE. Demostraré mi capacidad de influencia sin sentarme en el salón de plenos. Intentaré motivar y emocionar desde fuera. ¿Que voy a tener que hacer un esfuerzo para demostrarlo? También soy consciente de ello.

-Hablando de Rubén Hidalgo, ¿merece la pena la insistencia por alguien a quien le puede suponer un calvario pasarse cuatro años en la oposición?

-Lo más importante de Rubén son sus ideas y los conocimientos. En definitiva su talento. Si nos pasamos el día diciendo que hay que retener los talentos, yo tendré también que dar los pasos suficientes para facilitar que en Foro el talento se retenga. A partir de ahí los calvarios los vamos a sufrir todos, yo al igual que los concejales, si por calvarios entendemos luchar en condiciones difíciles. Necesidad obliga y ahora nosotros necesitamos demostrar que lo que nosotros pensábamos es lo mejor que le puede ocurrir a la ciudad. Necesitamos influir en la vida de Gijón y pegar un meneo a la sociedad para que se dé cuenta de cuáles son los caminos para conseguir los que sus ciudadanos quieren.

-Por cierto, ¿qué tipo de oposición ejercerán los ediles que recogerán el acta y que nunca se han visto en esa tesitura?

-Una oposición noble y leal, porque nosotros somos así. Los tres concejales, que han demostrado su valía en diversas áreas de gestión del gobierno, trabajarán con respeto, consideración y siempre con talante de negociación, que es lo que ha demostrado Foro en estos años. Aquí nadie vino a la Alcaldía como hacen otros diciendo que voy a echar a la gerente de la Empresa de Limpiezas o que vamos a deshacer Divertia.

-¿Sigue manteniendo que relevar a los cargos directivos cuando entra un nuevo partido a gobernar es sectario? ¿No hizo Foro limpia también en su momento?

-La gerente de Emulsa sigue siendo la misma que ellos nombraron. Y la selección de alto personal se hizo desde un criterio profesional y nunca por un criterio partidista.

-¿Puede haber algún cambio más en el seno del grupo municipal de aquí al 15 de julio, cuando se celebrará el Pleno donde se votarán los sueldos de los ediles y asignaciones económicas de los grupos?

-El equipo de concejales es para los cuatro años de mandato, porque ellos no necesitan el sueldo del Ayuntamiento para vivir. En cualquier caso, a la hora del reparto, espero que el nuevo gobierno demuestre la misma gallardía con este tema que hubo con Foro al frente.

-¿Tiene sana envidia al éxito del Partido Regionalista de Revilla?

-Sinceramente, no. Me parece un proyecto más folclórico que eficaz. Es una sensación mía, pero sí entiendo que a Cantabria le pasa algo parecido que a Asturias, que cala la evidencia de que si estamos esperando que nos defiendan los de fuera lo llevamos crudo.