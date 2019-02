«Yo no he denunciado a los vecinos, sino a un gobierno que no cumple la normativa» Tendales en las fachadas del barrio de La Tejerona. / D. MORA Emilio López, cuya querella obligará al Ayuntamiento a retirar los tendales en La Tejerona, niega que le mueva «ningún tema personal» PABLO SUÁREZ Domingo, 10 febrero 2019, 03:12

«Es metira que yo haya denunciado a los vecinos. Yo lo que he hecho ha sido denunciar a un Ayuntamiento que no está cumpliendo con su propia normativa». Emilio López, quien recurrió al Defensor del Pueblo para obligar a retirar los tendales de las fachadas de los edificios de La Tejerona, sale al paso del revuelo originado y carga contra el equipo de gobierno, al que acusa de «desconocer» la realidad de la ciudad.

«Hasta en dos ocasiones me dirigí a la alcaldesa explicándole que los tendales no podían estar ahí. Yo no lo hago por tocar las narices, lo hago porque suponen un peligro para los peatones», asegura a la vez que argumenta que muchos los tendederos invaden la acera y obligan a quienes circulan por ella a rodearlos por la carretera. «Hay riesgo de atropello o de que ocurra algún otro accidente. Por eso es por lo que pido que los quiten y por eso es por lo que la normativa no lo permite», insiste López.

Más información La guerra de los tendales

Este vecino, que llegó incluso a enviar varias cartas a la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, invitándola a visitar el barrio y ofreciéndose para brindarles toda la información que puediesen precisar sobre las irregularidades, afirma que en ningún momento obtuvo respuesta desde el Consistorio. «No me hicieron caso hasta que fui al Defensor del Pueblo. Entonces sí, pero porque les obligaron», critica quien reitera una y otra vez que solo quiere «que se cumpla con la ley establecida».

Respecto a sus disputas con algunos vecinos del barrio, López niega que sea una cuestión personal. «Tengo amigos que se ven afectados por la medida y es una pena, pero la ley está para cumplirla. Si esos tendales no pueden estar ahí, hay que quitarlos», considera.

Recurso de la medida

Por su parte, desde el colectivo vecinal afectado ya se han puesto en contacto con varios abogados de cara a ejercer su derecho de recurso ante la medida. «Algunos recurrimos según nos fue notificado que debíamos retirar los tendales. La idea es llegar hasta el final con ello, porque no es una decisión justa», afirman.

En este sentido, los damnificados centrarán su defensa en el hecho de que las calles de la zona, pese a ser consideradas vía pública, responden más a las de una urbanización privada. «Estos bloques se hicieron cuando Gijón todavía no se había expandido hasta donde lo ha hecho ahora. Por ello, en su momento eran calles de titularidad privada», defienden los vecinos, quienes consideran que el perímetro interior de La Tejerona responde más al diseño de «una ciudadela» que al de calles independientes. «No nos podrán negar que por aquí circula únicamente quien vive en los bloques», explican.

Por ello, aunque no descartan reclamar una subvención para arreglar las fachadas y cumplir así con la normativa, en La Tejerona tratarán primero de convencer al Ayuntamiento para que de su brazo a torcer y les permita conservar «los tendales de toda la vida».