Denuncian demoras de dos semanas para lograr cita médica en Contrueces «Se trata de un problema de planificación con los nuevos barrios. En Nuevo Roces somos 5.000 vecinos», protestan los afectados AIDA COLLADO GIJÓN. Jueves, 10 enero 2019, 02:13

Tras varias sesiones de fisioterapia, su dolor de espalda no mejoraba. Así que decidió ir al médico. Noelia Ordieres, vecina de Nuevo Roces, pidió cita en el centro de salud que le corresponde, el de Contrueces. «Me dieron para una semana más tarde», lamenta. Fue a urgencias, pidiendo disculpas y a sabiendas de que su dolencia no lo es, pero «obligada, porque el sistema no me atiende». Tras otra consulta más, para la que tuvo que esperar de nuevo una semana, ayer volvió a pedir cita. Le han dado para el 23 de enero, dentro de quince días. «Empezó como un dolor de espalda, pero ya cojeo», denuncia. Su caso, dice, no es aislado.

«Se trata de un problema de planificación con los nuevos barrios. En Nuevo Roces somos 5.000 vecinos. ¿Alguien se imagina a Ribadesella sin colegio ni instituto ni centro de salud?», plantea. El centro de salud al que está adscrita, el de Contrueces, «ya atendía originalmente al que es el barrio más envejecido de Gijón». Cuando tuvo que asumir más pacientes, «se abrieron consultas, pero de manera absolutamente insuficiente». E irá a peor: «Hay cuatro edificios en construcción».