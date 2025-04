«Para mí la depuradora ya es una realidad», dice la alcaldesa de Gijón

I. VILLAR GIJÓN. Martes, 24 de diciembre 2019, 02:28 Comenta Compartir

«Al 2020 no le tengo que pedir la depuradora del este, porque después de que el ministerio haya logrado desbloquear su situación para mí ya es una realidad». La alcaldesa, Ana González, se mostró ayer convencida de que el reinicio de las obras de la EDAR del Pisón no tiene vuelta atrás, «puesto que ya se ha cumplido con lo que pedía la sentencia que paralizó el final de su construcción y su puesta en marcha». Añadió de hecho que, tras la aprobación de la nueva declaración de impacto ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica «ya está licitando el proyecto y las obras» para acabar estre equipamiento, que podrían prolongarse un año y medio y para las que se estima un presupuesto de 5,6 millones de euros.

La regidora recordó que, además de cerrar cuestiones que quedaron pendientes por la paralización judicial de los trabajos, es necesario «modernizar» las instalaciones, «porque ya han pasado unos años y hacen falta ajustes que hagan que cuando entre en marcha esté lo mejor posible, con la mejor tecnología y la más eficiente». Aún así, «lo que lo impedía ya se ha salvado y todo está ya en marcha».

González hizo estas declaraciones durante el tradicional brindis de la Corporación con los periodistas que cubren habitualmente la información municipal, a quienes agradeció su trabajo y «poner voz a las distintas voces que hay en Gijón». Consideró que «el periodismo es muy importante» y confió en que «ahora que estamos recuperándonos de todas las crisis» también la prensa tenga por delante un buen futuro.

«La noticia más agradable del año fue que gané», bromeó en el brindis con la prensa «La aprobación de los presupuestos fue un buen regalo anticipado de Reyes»

Entre bromas, aseguró que el titular más agradable que le dejó el año 2019 «es que gané las elecciones. Para mí, para el partido al que represento y para sus concejales. Pero no solo porque representa un objetivo cumplido, sino porque consideramos que nuestro proyecto es el mejor para Gijón». Y celebró «que no hayamos tenido ningún titular desagradable, entendido como que no hubo ninguna gran desgracia que afectara a muchos gijoneses. Porque los conflictos y divergencias que tengamos entre nosotros no se pueden calificar de mal titular, simplemente significan que no todos estamos de acuerdo». Añadió que «hemos podido tener discrepancias con asociaciones, con personas o con el resto de grupos políticos, pero en eso consiste la democracia, en tener proyectos e ideas distintas, confrontarlos e intentar llegar a un punto en común o si no asumir el papel que nos corresponde».

Consideró la aprobación de los presupuestos municipales como «un buen regalo anticipado de Reyes», aunque advirtió de que «ahora hay que saber utilizarlos convenientemente, porque lo que está en el papel hay que plasmarlo en actuaciones». Al brindis asistieron también en representación de sus grupos los concejales Marina Pineda (PSOE), Aurelio Martín (IU), Rubén Pérez (Ciudadanos), Pelayo Barcia (Foro), Yolanda González Huergo (Podemos-Equo), Alberto López-Asenjo (PP) y Eladio de la Concha (Vox).