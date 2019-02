«Los derechos sexuales son también derechos humanos» Yosune Álvarez, coordinadora de Xega. / DANIEL MORA Yosune Álvarez | Coordinadora de la Asociación Xega (LGTBI) «La Medalla refuerza nuestra visibilidad en tiempos de Vox para que los derechos no vayan hacia atrás. Es una vitamina para nosotros» MARLA NIETO Jueves, 21 febrero 2019, 03:32

La Asociación Xega acaba de ser propuesta por Izquierda Unida para la Medalla de Plata de la Villa. Su coordinadora, Yosune Álvarez, habla de los comienzos en el colectivo y de los planes de futuro.

-¿Cómo empezó en Xega?

-En 2004 yo tenía 23 años y estaba estudiando Filosofía en Oviedo. Descubrí a Xega durante unas jornadas de cultura que se celebraban en la facultad. Tenían una mesa informativa y me acerqué. Cogí folletos y días después me fui por allí para saber más sobre ello. Poco a poco, a base de acudir y unirme a ellos en actos y manifestaciones, empecé a formar parte de la asociación hasta el punto de convertirme en portavoz.

-¿Qué es Xega para usted?

-En aquel momento, cuando empecé a visitar la sede de la asociación, nadie de mi entorno sabía que yo soy lesbiana. Xega supuso para mí un espacio de verdadera liberación para encontrarme con mis iguales y poder ver que no estaba sola. También me permitió desarrollarme en el ámbito social, aprender mucho y poder defender el colectivo LGTBI con fuerza.

-¿Cómo describiría la entidad?

-Un lugar donde recibirán todo el apoyo que necesitan, además de comprensión y refuerzo. El objetivo principal es que los ciudadanos LGTBI y, en general, las mujeres se sientan seguros. Ahora más que nunca la mujer necesita asociaciones que las apoyen, pues con la llegada de Vox estamos seguros de que aumentarán las agresiones.

-¿Ve Gijón una ciudad curada de homofobia?

-Todavía queda mucho por hacer aquí. A nivel institucional sí hay mucha colaboración, pues partidos como por ejemplo Izquierda Unida apoyan mucho al colectivo LGTBI. Aún así, en la calle todavía hay mucha gente joven que sigue llamando porque tienen problemas con la familia, que no entienden o no toleran su orientación sexual o los compañeros de clase, que les insultan. Sí hemos notado una ligera evolución en cuanto al acoso escolar, quizá gracias a programas de concienciación.

-¿Algunos ejemplos de víctimas de acoso?

-Sin ir más lejos, Marcos Villanueva, el chico al que dos jóvenes le rompieron la mandíbula hace tres años; otro chico homosexual al que persiguieron el año pasado por la plaza San Miguel después de la manifestación del Orgullo o en 2016, una chica de 16 años que intentó suicidarse... Llegan muchos casos de gente joven con problemas, sobre todo por la falta de comprensión por parte de familiares y por el acoso en los colegios e institutos.

-¿Su función de portavoz tiene algún hándicap?

-Al principio lo pasaba mal cuando empecé a ser visible en las manifestaciones y en los medios de comunicación. Me costó hacerme visible sin sentirme mal por ello, no quería que me viesen conocidos o familiares. Fue complicado dar ese paso.

-¿Y lo bueno?

-Sobre todo la solidaridad que existe en Asturias entre colectivos defensores de otro tipo de derechos. Hay una red solidaria muy grande entre asociaciones de diversa índole que permite apoyarnos unos a otros y luchar en conjunto. Los derechos sexuales son también derechos humanos. Eso nunca hay que olvidarlo.

-¿Qué planes de futuro tiene Xega?

-De momento, estamos a la espera de la aprobación de la Ley Integral Trans, que esperamos sea el 15 de marzo. Es una de las reivindicaciones más importantes para el avance del colectivo LGTBI, pues si no se aprueba ahora volverá al cajón seguro. Continuamos con el programa 'Ni ogros ni princesas' para los alumnos de tercero de la ESO y también estamos potenciando mucho el tema de los derechos de las mujeres para el Día Internacional de la Mujer, porque en Xega somos también feministas y después de lo que se está viendo con Vox se necesita un gran refuerzo en ese sentido.

-¿Qué cree que vio en Izquierda Unida al proponer la Medalla de Plata de la Villa?

-Yo creo quiso reforzar nuestra visibilidad como colectivo en tiempos de Vox, para que los derechos no vayan hacia atrás. Con la llegada del discurso de extrema derecha, los partidos de izquierda tienen que darnos fuerza.

-¿Qué supone para Xega este reconocimiento?

-Es una vitamina para nosotros, ya que reconoce nuestro trabajo de estar en la calle, apoyar colectivos. Es bueno solo el hecho de anunciarlo, pues al salir en prensa ya se habla de nosotros y eso nos interesa para que la gente sepa a dónde acudir si no nos conoce. Que sepan que aquí tienen un apoyo, pues mucha gente no sabe de la existencia de un colectivo LGTBI en Gijón donde pueden desahogarse. Además, es una manera de mandar un mensaje a todos aquellos que no se atreven a visibilizarse, para decirles que no tengan miedo.