Obras de derribo del edificio de la calle los Pedregales llevadas a cabo este lunes. M. Agra

Derribado en Gijón el edificio de la calle los Pedregales cuyo mal estado obligó a cortar la calle

Se trata de un inmueble de 1945 incluido en el catálogo municipal bajo la figura de 'protección ambiental', lo que obliga a mantener su fachada

M. Agra

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:51

El edificio de la calle los Pedregales, en Laviada, que amenazaba ruina, ha sido derribado. Hace dos años su mal estado obligó a poner redes de protección en la fachada y a finales de septiembre la Policía Local se vio obligada a cortar la calle ante el riesgo que suponía para la seguridad, lo que imposibilitaba circular por ese tramo de la calle, además de inhabilitar varias plazas de aparcamiento.

El inmueble en cuestión corresponde al portal número 7 y albergó en su momento las instalaciones de Panificadora Leonesa. Se trata de un edificio de 1945 incluido en el catálogo municipal bajo la figura de 'protección ambiental', lo que obliga a mantener su fachada al ser «representativa de los estilos arquitectónicos de la ciudad». En la actualidad existe un proyecto de rehabilitación para la construcción de «seis viviendas exclusivas» que ya se están comercializando a partir de 240.000 euros. La obra respetará la fachada, aunque prevé un recrecido que equiparará el inmueble en altura a las edificaciones colindantes. Mientras dan comienzo esos trabajos, no obstante, continúa la preocupación vecinal por su mal estado y el malestar por su afección a toda la calle.

