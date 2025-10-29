El derribo de la nave de Flex, en Gijón, libera ya una de las fachadas

El derribo de la antigua fábrica de colchones de Flex en el barrio gijonés de La Calzada avanza ya imparable. La acción de la piqueta ... ha despejado ya una de las fachadas del ruinoso edificio y este miércoles se afanaba ya en el lado opuesto. Los trabajos realizados por la empresa Hercal tienen como plazo máximo el 4 de diciembre. El presupuesto es de 687.397 euros.

Los trabajos, llevados a cabo por la empresa Hercal, dieron comienzo a principios del verano tras años de abandono y de quejas vecinales por sus problemas de seguridad y salubridad. Durante estos meses, el proceso ha sido muy delicado, ya que hubo que separar la nave de las edificaciones colindantes. Dichas actuaciones se llevaron a cabo con un robot y de forma manual.

La obra para demoler el edificio y dejar allí un solar tienen como nuevo plazo de ejecución hasta el 4 de diciembre. El pasado 3 de octubre quedó aprobada por la junta de gobierno una modificación en el proyecto que prorrogó los trabajos, cuyo final estaba previsto para el pasado 4 de octubre.