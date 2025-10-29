El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aspecto que presentaban este miércoles las labores de derribo de la antigua nave de Flex en La Calzada (Gijón). E. C.

El derribo de la nave de Flex, en Gijón, libera ya una de las fachadas

Los trabajos que realiza la empresa Hercal, con un presupuesto de 687.397 euros, tienen como plazo máximo de finalización el 4 de diciembre

E. C.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:31

Comenta

El derribo de la antigua fábrica de colchones de Flex en el barrio gijonés de La Calzada avanza ya imparable. La acción de la piqueta ... ha despejado ya una de las fachadas del ruinoso edificio y este miércoles se afanaba ya en el lado opuesto. Los trabajos realizados por la empresa Hercal tienen como plazo máximo el 4 de diciembre. El presupuesto es de 687.397 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  7. 7

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  8. 8 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  9. 9 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El derribo de la nave de Flex, en Gijón, libera ya una de las fachadas

El derribo de la nave de Flex, en Gijón, libera ya una de las fachadas