El derribo del Soccer World, en Gijón, se ejecutará en el primer trimestre de 2026 y durará cuatro meses

El derribo de las instalaciones del Soccer World, largamente demandada por los vecinos de Nuevo Gijón y Perchera-La Braña, será una realidad a ... lo largo del primer trimestre de 2026, cuando desde la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales tienen fijado el inicio de estos trabajos. El Ayuntamiento tiene prevista una partida de 43.000 euros para acometer esta obra, cuyo plazo de ejecución será de cuatro meses. Esta programado actuar sobre una superficie de 500 metros cuadrados y está calculado que se generarán unos 2.300 metros cúbicos de residuos. También se va desbrozar.

Fuentes municipales señalan que la ejecución de esta actuación será mucho más sencilla que la que se ha realizado en la antigua fábrica de colchones de Flex, en La Calzada, donde hubo que utilizar robots durante la primera fase de los trabajos para garantizar la seguridad de las viviendas y naves colindantes. En este caso, al tratarse de unas instalaciones abandonadas en medio de un descampado, el derribo no plantea problemas, lo que también abarata la actuación.

Por contra, en La Calzada, también hubo que realizar catas previas para localizar residuos peligrosos como tuberías de fibrocemento y hubo que desenterrar con una excavadora un depósito de gasoil que suministraba combustible a esas instalaciones que llevaban cerradas un cuarto de siglo.

Previamente al derribo del Soccer World, el Patronato Deportivo Municipal ya asumió a principios de este mes el desbroce y limpieza de las abandonadas instalaciones. Se retiraron más de 5.000 kilos de residuos, en su mayoría plásticos y cristales, y los trabajos fueron desarrollados por empleados contratados desde el Patronato Deportivo Municipal.

Mientras desde Infraestructuras ya se pone fecha, plazo y presupuesto al derribo de esta fallida instalación deportiva, cerrada y abandonada desde 2019, desde la Concejalía de Deportes avanzan en una nueva concesión, bajo la premisa general, aún pendiente de definir, de que la nueva explotación ofrezca una parte de las instalaciones, incluido aparcamiento de vehículos, destinada al uso público de los vecinos, y otra al uso privado de los socios, con un parking diferenciado. Fuentes municipales, apuntan que ya hay varias empresas que han mostrado interés en concurrir a esta futura licitación.

La anterior se adjudicó en 2010 a la empresa Fútbol es Nuestra Vida, por un plazo de 40 años. Sin embargo, en 2019 el Ayuntamiento decidió resolver el contrato ante una «continua cadena de incumplimientos». Por un lado, la empresa no había construido todas las instalaciones que constaban en el acuerdo de adjudicación.

Faltaban un campo de fútbol-7, una red de tiro de golf, seis pistas de 'streetball' (baloncesto) y un 'putting green' de prácticas. Y por otro, acumulaba varios impagos de impuestos y del propio canon de concesión, que estuvo sin pagar hasta cinco años. El cierre de la instalación se hizo efectivo en septiembre de ese mismo año.