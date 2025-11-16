El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fachada del abandonado edficio principal del complejo deportivo Soccer World, que será demolido en el primer trimestre del próximo año. E. C.

El derribo del Soccer World, en Gijón, se ejecutará en el primer trimestre de 2026 y durará cuatro meses

El Ayuntamiento de Gijón prevé un gasto de 43.000 euros para actuar sobre 500 metros cuadrados, mientras Deportes avanza en la futura concesión

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El derribo de las instalaciones del Soccer World, largamente demandada por los vecinos de Nuevo Gijón y Perchera-La Braña, será una realidad a ... lo largo del primer trimestre de 2026, cuando desde la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales tienen fijado el inicio de estos trabajos. El Ayuntamiento tiene prevista una partida de 43.000 euros para acometer esta obra, cuyo plazo de ejecución será de cuatro meses. Esta programado actuar sobre una superficie de 500 metros cuadrados y está calculado que se generarán unos 2.300 metros cúbicos de residuos. También se va desbrozar.

