Desahucian por error a un vecino del barrio gijonés de El Lauredal El cerrajero se equivocó de piso, cambió la cerradura y dejó un aviso de que la nueva llave estaba en el buzón OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:37

Lo que comenzó siendo un día de verano, con visita a la Feria de Muestras incluida, acabó convirtiéndose en un rocambolesco episodio difícil de olvidar. El protagonista involuntario de la historia, que aún no ha salido de su asombro, llegó a su piso de El Lauredal después de pasar la tarde en el recinto ferial y cuando se dispuso a meter la llave en la cerradura comprobó que no encajaba. Su primera reacción fue creer que se había equivocado de planta. Pero no. Estaba en el piso correcto y ante la puerta de su casa.

El desconcierto dio paso a la incredulidad cuando descubrió una nota manuscrita por alguien que se presentaba como cerrajero y en la que se explicaba que, «por error», le había cambiado la cerradura de la puerta y que le había dejado «su nueva llave» en el buzón. El afectado tuvo que leer el aviso varias veces para cerciorarse de que no estaba siendo objeto de una broma pesada.

Al parecer, y según las primeras indagaciones, el cerrajero había sido enviado por la autoridad judicial para proceder a desahuciar a los moradores de una vivienda. El problema fue que se equivocó, por alguna razón que no ha sido precisada.

El primer impulso del inquilino fue llamar a la propietaria del piso, ya que él se encuentra en régimen del alquiler. Si la reacción del arrendatario fue de sorpresa, la de la dueña fue de estupor. Estaba al corriente con el banco y no tenía deuda de ninguna índole que pudiera conllevar un desahucio. Fue entonces cuando el inquilino decidió acudir a la Comisaría de la Policía Nacional para alertar de lo ocurrido, al entender que podría llegar a considerarse un delito de allanamiento de morada.

«No es normal»

Tal y como explicaron fuentes próximas al caso, el agente que le atendió le explicó que debería interponer la denuncia en el juzgado y no en dependencias policiales. Los perjudicados buscarán asesoramiento legal para saber los pasos a seguir con el objetivo de depurar responsabilidades. «No es normal que cualquiera pueda andar cambiando por ahí cerraduras de domicilios particulares, te deja una sensación de vulnerabilidad total», estiman.

No es la primera vez que unos vecinos de Gijón son víctimas de un desahucio por error. Hace tres años una comisión judicial, un cerrajero, el empleado de un banco y varios agentes de la Policía Local irrumpieron en un domicilio de la calle de La Mancha, en Pumarín. Cambiaron la cerradura y dieron por enajenado el piso. Un cambio de la numeración en los portales de las '1.500' motivó el error. Los propietarios, en esa ocasión, necesitaron hasta cinco horas para poder volver entrar a casa y demostrar que no era el piso que andaban buscando.