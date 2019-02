«Lo peor es no tener un sitio donde llorarla», dice la familia de Yolanda Mario García, con la foto de su hija Yolanda. / J. PETEIRO Se cumplen cuatro años de la desaparición de la vecina de Nuevo Gijón. Sus padres piden que la investigación no caiga en el olvido O. SUÁREZ Lunes, 4 febrero 2019, 01:09

Ni una sola pista, ni una sola noticia que les ayude a aferrarse a la vida o a pasar el duelo. Los padres de Yolanda García Bravo siguen en el mismo punto exacto de aquella tarde del 5 de febrero cuando su hija salió de su casa en Nuevo Gijón con el argumento de que se dirigía a su piso, muy próximo, para buscar unos libros y regresaría poco después. No volvió. Nada se ha vuelto a saber de esta profesora que por entonces tenía 47 años.

Mañana se cumplen cuatro años desde que las agujas del reloj se detuvieron en casa de Mario García y su esposa, Consolación Bravo, en el piso familiar de la calle del Naranjo de Bulnes. Yolanda había atravesado una depresión al enviudar, pero había retomado su trabajo como profesora en un instituto de Oviedo y, según su entorno, estaba más animada. La Policía Nacional no da la investigación por cerrada. En casos de desapariciones la denuncia no se archiva. Para bien o para mal. Sus familiares, cada 5 de febrero, acuden a la orilla del Cantábrico para tirar a la mar unas flores. Aunque los interrogantes les acompañan a diario, la hipótesis que más fuerza cobra para su padre es que pudo arrojarse a la mar. «Es muy duro no tener donde llorarla», dice.