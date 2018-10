La desaparición de material quirúrgico pospone dos semanas una operación Miguel Puentes sostiene la hoja de reclamaciones que interpuso en el Hospital de Cabueñes. / JOSÉ SIMAL Miguel Puentes, con la mandíbula fracturada, se enteró de lo ocurrido en el quirófano de Cabueñes. La cirugía se hizo quince días después con instrumental prestado por el HUCA PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 20 octubre 2018, 03:51

El pasado 11 de septiembre, martes, Miguel Puentes ingresaba en el Hospital de Cabueñes tras haber sufrido un aparatoso accidente durante su jornada laboral. Presentaba una fractura severa en la mandíbula derecha, así como otra más en el malar. Unas lesiones que, según determinaron los médicos aquella misma tarde, precisaban de una intervención que fue fechada para la semana siguiente, puesto que la especialidad de cirugía maxilofacial solo interviene los martes en el centro hospitalario gijonés. «Entendí que debía pasar esos siete días en el hospital y aprovechar así para que me bajase la inflamación de la cara y poder afrontar la operación de forma correcta», afirma Puentes.

Una vez llegó el día de la operación y cuando el paciente ya se encontraba preparado para la misma en el quirófano, el cirujano le comunicó que la operación se iba a retrasar unas horas puesto que «no aparecía la caja de material quirúrgico». Sin embargo, una hora y media después, el personal médico le comunicaba que ante la ausencia del instrumental, la operación era inviable y, por tanto, pospuesta hasta el martes siguiente. «Me ofrecieron irme a casa esos siete días, pero preferí quedarme por si empeoraba de mis heridas», explica Puentes, quien en todo momento destaca el «buen trato y comprensión» recibido por el personal de Cabueñes.

Al martes siguiente, quince días después de su ingreso hospitalario, el paciente pudo por fin ser operado, aunque el material continuaba en paradero desconocido. «El cirujano me dijo que se lo habían pedido prestado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) porque no había sido capaces de encontrarlo», relata Puentes que interpuso una queja formal en la hoja de reclamaciones del centro ante lo que considera una situación «insólita y lamentable». «En mi caso no era una operación urgente, pero habrá casos en los que sí lo sea», advierte.

La Consejería de Sanidad, con la que se puso en contacto este periódico, no quiso valorar lo ocurrido.

Síguenos en: