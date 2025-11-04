Desarticulan en Asturias una banda que estafó 200.000 euros a bancos: estaban a punto de dar otro golpe La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Gijón, entre ellos al líder del grupo, un «experto en manipulación»

La Policía Nacional de Gijón ha desmantelado una red de estafas bancarias que reclutaba a testaferros mediante anuncios para figurar como administradores de empresas creadas con el único fin de defraudar a las entidades. Los agentes calculan que se habrían apoderado de más de 200.000 euros y sostienen que estaban a punto de iniciar una nueva serie de cargos fraudulentos. Hay ocho detenidos, seis de ellos hombres y dos mujeres, todos de mediana edad. No se descartan más detenciones.

La investigación se inició en Gijón el pasado mes de agosto tras la denuncia presentada por una entidad financiera en Valladolid. Fruto de esta, los agentes lograron desentrañar cómo estaba organizada la estafa. En la cúspide se encontraba el líder del grupo, una persona que actuaba «con total discreción y que no figuraba en ningún documento». En un segundo nivel se situaban los tres detenidos como colaboradores directos: familiares y empleados que conocían perfectamente el funcionamiento de la trama, según la Policía. Los otros cuatro eran los testaferros reclutados mediante anuncios o a través de contactos informales. Todos ellos han sido arrestados.

Su forma de actuar

El 'modus operandi' consistía en que el líder convencía a los testaferros para figurar como administradores de empresas de sociedades creadas con un único fin, defraudar dinero a los bancos. Este acudía personalmente con ellos a las sucursales para abrir cuentas de empresa y conseguir que se activara el servicio de domiciliación de recibos, «aprovechándose de su capacidad de persuasión y de una cuidada puesta en escena para evitar los controles habituales», han explicado.

El líder, al que consideran «experto en manipulación y puesta en escena», dirigía la conversación con los empleados bancarios y lograba que aceptaran activar un servicio «que no se concede habitualmente sin garantías ni fianzas previas».

Una vez activado, la organización emitía recibos ficticios que eran cargados automáticamente a las cuentas de supuestos deudores. El dinero se retiraba o se transfería de inmediato, dejando las cuentas con saldo cercano a cero.

Acababan de constituir otra empresa

Las detenciones se produjeron cuando el grupo acababa de constituir una nueva empresa y estaba a punto de iniciar otra serie de cargos fraudulentos.

Durante el registro policial, se incautaron casi 5.890 euros en efectivo y seis teléfonos móviles a nombre de las empresas y de los testaferros, dispositivos desde los que el líder controlaba las empresas.

Una vez finalizado el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones una vez se finalice el análisis de los terminales incautados.