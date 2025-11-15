Los descuentos de 'Gijón, compra y vuelve' llegan a su fin con más de 3,4 millones de euros en ventas, casi un 10% más En total se han registrado 35.169 operaciones, con un ticket medio de 96,69 euros, y han participado 446 comercios y 10.037 clientes

Comercio de la calle los Moros participante en el programa de fidelización 'Gijón, compra y vuelve', que clausuró este sábado su edición de 2025.

Marcos Moro Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

La edición 2025 de los descuentos de 'Gijón, Compra y Vuelve' se consolida como una de las grandes palancas de dinamización del comercio local gijonés. El programa de fidelización ha cerrado este sábadp con 3.400.362,45 euros en ventas totales, lo que supone unos 302.000 euros más que en 2024, un incremento cercano al 10%. En total, se han registrado 35.169 operaciones, con un ticket medio de 96,69 euros, y han participado 446 comercios y 10.037 clientes.

A lo largo de la campaña se han adherido alrededor de 500 comercio, y el número de clientes adheridos ha ascendido a 14.295, casi un 23% más que en 2024 (11.623).

Más compras y canjes y mejor aprovechamiento de los premios

En el bloque de Ventas Generación, las compras realizadas en los comercios participantes alcanzan más de 2,12 millones de euros, frente a los 2.052.874,73 euros de 2024, con 20.507 operaciones y un ticket medio superior a los 100 euros. Se han repartido 500.000 euros en premios, con un premio medio de 24,38 euros, y no ha quedado ningún premio sin generar, frente a los más de 12.000 euros que quedaron sin generar en 2024.

En Ventas Canje, las cifras muestran el salto más significativo: se han canjeado alrededor de 1.275.885 euros, un 22% más que el año anterior (1.045.394,90 euros). El número de operaciones de canje ha superado las 14.600 (12.963 en 2024), con un ticket medio de 87,02 euros.

Una de las claves de esta mejora ha sido el nuevo límite de canje por comercio. En 2025, cada establecimiento ha podido canjear hasta 5.000 euros en premios, frente a los 2.000 euros de 2024. Este aumento ha permitido que los comercios con mayor actividad pudieran aprovechar mejor la campaña, atender a un mayor número de clientes con bonos y concentrar más ventas durante el periodo de Compra y Vuelve. Al mismo tiempo, ha contribuido a que el programa tuviera un impacto económico más intenso en los negocios adheridos, reforzando su facturación en un momento clave del año y facilitando que más premios volvieran efectivamente al comercio local.

Han canjeado premios 438 comercios (425 en 2024) y 7.464 clientes (6.433 en 2024).

Más comercios incorporados y fidelización creciente

La campaña no solo ha crecido en volumen de ventas, sino también en tejido comercial y fidelización. En 2024 participaron 405 comercios, a los que en 2025 se han sumado 78 nuevos establecimientos, lo que ha permitido alcanzar los 483 comercios adheridos. Esta ampliación de la red comercial se traduce en más opciones para los consumidores y mayor reparto del impacto económico por toda la ciudad.

Por el lado de la clientela, Gijón, Compra y Vuelve ha superado en 2025 la barrera de los 10.000 clientes participantes, frente a los 9.273 de 2024, con un crecimiento superior al 8%. El aumento de clientes adheridos al programa (14.295 en 2025) confirma la consolidación de esta herramienta como un verdadero sistema de fidelización del comercio de proximidad.

Pumariega: «Habrá continuidad»

La vicealcaldesa Ángela Pumariega ha destacado el impacto de la campaña: «Los resultados de 'Compra y Vuelve' confirman el acierto del programa y la magnífica respuesta del comercio y de los gijoneses. Este balance tan positivo nos anima a seguir trabajando en esta misma línea, reforzando y ampliando iniciativas que impulsan nuestro comercio local y generan actividad en la ciudad. Nuestro compromiso es claro: habrá continuidad y seguiremos mejorando futuras ediciones».

Por su parte, Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, ha subrayado el esfuerzo del sector: «Cada edición de Gijón, Compra y Vuelve demuestra que, cuando administración y comercio remamos en la misma dirección, los resultados llegan. Este año hemos tenido más comercios, más operaciones y más clientes que confían en sus tiendas de siempre. Detrás de cada ticket hay empleo, hay familias y hay vida en los barrios y en el centro de la ciudad. Queremos agradecer a todos los establecimientos su implicación y a los gijoneses su apuesta por comprar aquí, en el comercio de proximidad».