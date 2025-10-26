Un desfile de color une León y Gijón 45 pendones procedentes de 30 localidades diferentes recorrieron el paseo de San Lorenzo para celebrar el Día de León en una jornada en la que participaron más de 400 personas

Jana Suárez Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 16:48 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

Miraba al cielo de Gijón, este domingo, un público compuesto por más de 400 personas, entre asturianos y leoneses, que esperaba ansioso ver aparecer los altos estandartes que protagonizaron el desfile de los pendones para conmemorar el Día de León en la ciudad. «San Froilán y la Virgen del Camino, los patronos por los que hacemos el desfile nos protegen. No va a llover», comentaba a EL COMERCIO Andrés Cuñado, vicepresidente de la Casa de León en Asturias. Así fue. «Que te dije, cuatro gotas, por algo somos regiones hermanadas.

Cuarenta y cinco varas en representación de más de 30 pueblos de la provincia configuraron este año el colorido desfile que puso en valor los pendones, elementos señeros de la identidad de la Región Leonesa, declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, y con el que se aglutina el sentimiento de los pueblos de la provincia en torno a su identidad.

«Para nosotros no hay nada más grande y que nos haga más ilusión que formar parte de esto. Son nuestras raíces y muchos estamos muy unidos a Asturias por lo que darlo a conocer aquí es un orgullo», decía sonriente María Luisa Sueiro, pendonera de la zona El Bierzo. Tras ella, Sergio Prieri, en representación de Castrillo de las Piedras, ayudaba a portar el estandarte a su compañero. «Esta tradición es muy antigua. Lo llevaban nuestros antepasados cuando acudían a las batallas, ahora son en símbolo de nuestro pueblo. Llevo varios años viniendo a Gijón y cada vez hay más gente que nos acompaña», expresó Freire.

Rojo, verde y blanco

Estos mástiles pueden llegar a medir 12 metros y pesar 50 kilos y son llevados por porteadores ayudados por remeros. Los pendones concejiles, «mantienen viva en su tradición la historia no escrita de las comunidades campesinas y sus colores, el rojo y el verde ejemplican los colores de nuestra tierra. También se puede apreciar el blanco en algunos, esos tienen un porte más aristocrático», remarcó el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno. Para Chimeno «este evento es cada año más masivo por la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, y especialmente con su alcaldesa Carmen Moriyón y porque en Asturias hay afincados unos 60.000 leoneses, más de la mitad se encuentran en Gijón».

La alcaldesa portó un pendón

Precisamente uno de los momentos más emotivos del desfile por el paseo del Muro se produjo cuando la alcaldesa se animó a portar uno de los pendones. Le colocaron un arnés alrededor de la cintura para apoyar el peso y la regidora muy orgullosa llevó el estandarte entre los aplausos del público y la música y los bailes de las agrupaciones folklóricas de León. El diputado provincial de Infraestructuras, Parque Móvil y Productos de León, Roberto Aller, también destacó «el espíritu de hermanamiento que nos une». «Tenemos lazos y una historia común y eso se aprecia. Para mi venir a Gijón es venir a mi segunda casa. Escuchar la música de mi tierra junto a la gaita asturiana es algo que siempre emociona mucho y más en un día como hoy. La casa de León en Asturias cumple 41 años de trabajo incansable y estoy seguro que su historia tiene muchos más años por delante», aseveró.

Unión en la supresión del peaje del Huerna

El plato fuerte del evento fue el recorrido de cuatro kilómetros por el paseo «viendo la playa de San Lorenzo que tanto nos gusta a los leoneses», describía Fernanda Camblor, leonesa afincada en Gijón desde hace 20 años. El acto estuvo lleno de simbología; tras escuchar primero el himno de Asturias y después el de León en el Campo Valdés, el público gritó al unísono «¡Viva León y Puxa Asturias!».

Este hermoso colofón a las fiestas de la Virgen del Camino y de San Froilán, con los 45 pendones ondeando sobre el cielo gijonés, «sirve también como referencia a una reivindicación que nos une: la supresión del peaje del Huerna», indicó Javier Fernández Costales, catedrático de Derecho Civil y pregonero de las fiestas patronales de la Casa de León en Asturias que también acompañó durante el desfile a las autoridades presentes, como el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios y el edil del PSOE Tino Vaquero.

Además, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quiso tener un guiño con la Feria de Productos de León sita en la Plaza Mayor y visitó los 23 estands antes del desfile. «Cada año son más los gijoneses que disfrutan de las viandas de nuestra querida tierra vecina. Yo misma también me considero una enamorada de sus productos», decía mientras brindaba con vino leonés. «Hemos traído aquí lo mejor de nuestra despensa, y los asturianos y visitantes han sabido apreciarla. Repetiremos», le contestaba el vicepresidente de la Diputación de León. La jornada culminó con una comida de fraternidad en el Hotel Begoña Park en el que participaron más 300 personas.