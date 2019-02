El desguace de El Musel entrará en funcionamiento en el mes de mayo Infografía del proyecto de DDR Vessels XXI para desguazar barcos en El Musel. / E. C. La instalación, que requirió impermeabilizar un terreno de 10.000 metros cuadrados, será una de las más punteras de Europa en cuanto a gestión medioambiental PABLO SUÁREZ Domingo, 24 febrero 2019, 03:01

El desguace de barcos de El Musel, una instalación de características punteras en Europa, entrará en funcionamiento a partir del próximo mes de mayo. Tras más de ocho años de demoras burocráticas y requerimientos técnicos con el fin de garantizar el mínimo impacto medioambiental, la empresa DDR Vessels XXI encara el sprint final para habilitar la base del proyecto, una rampa de varadero específicamente diseñada para esta infraestructura que podrá gestionar barcos de hasta 180 metros de eslora.

Con un sistema de drenaje propio y una instalación para el tratamiento de agua incorporada, el desguace de El Musel ha precisado de la impermeabilización de unos 10.000 metros cuadrados en la primera alineación de los Muelles de Ribera, de los cuales casi 3.000 estarán destinados a la descontaminación de los buques. De esta manera, la empresa elimina cualquier riesgo de que se produzcan vertidos contaminantes al mar y aumenta su eficencia. Todo ello cumpliendo tanto la reglamentación española de gestión de residuos como la europea referente al reciclaje de barcos.

2011 Antonio Barredo, responsable de DDR Vessels XXI inicia las gestiones para proyectar el desguace de barcos en el puerto de El Musel. 2013 La Autoridad Portuaria convoca el trámite para lograr la concesión administrativa en la primera alineación de los Muelles de Ribera. 2014 El consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprueba la concesión del permiso para la construcción y explotación por la empresa DDR Vessels XXI. 2015 Mediambiente da por superada la declaración de impacto ambiental, penúltimo trámite necesario para la consecución del proyecto. 2016 El Principado da luz verde a la planta de reciclaje mediante la concesión del último permiso para lograr la autorización ambiental integrada. 2017 Se publica en el BOPA la aprobación del Principado y dan comienzo las obras en la zona reservada para la instalación. 2019 Recta final de las obras en la rampa de varadero, pieza angular de un proyecto referencia en Europa en cuanto a gestión medioambiental y eficiencia.

La empresa asturiana cifra la inversión hasta el momento en 1,5 millones de euros, aunque a partir de la puesta en marcha de la instalación y según se vayan completando todos los equipamientos previstos, la cifra rondará un total de 3,7 millones. Se trata de una cantidad considerable con el fin de cumplir todos y cada uno de los requisitos estipulados desde Bruselas respecto a un sector en el que predominan las irregularidades, provocadas en buena parte por el inmobilismo y desconocimiento de numerosas administraciones. A raíz de esta mala fama, en muchos casos infundadas y basadas en modelos de desguaces asiáticos (países en los que la regulación nada tiene que ver con la europea), muchos puertos se muestran reticentes a la hora de aprobar este tipo de instalaciones. En el caso de la que está a punto de entrar en funcionamiento en El Musel, y a pesar de las dificultades planteadas por parte del Principado, la infraestructura no solo será una referencia a nivel europeo, sino que compaginará su actividad con la investigación y búsqueda de nuevas vías para reducir el impacto medioambiental. Para ello, DDR Vessels XXI ya trabaja con una Universidad de Glasgow.

Oportunidades perdidas

Al mando de las operaciones durante estos últimos ocho años de larga espera se encuentra Antonio Barredo, quien por fin verá materializado su proyecto. «Estas demoras han provocado la pérdida de bastantes oportunidades de negocio. No puedes arriesgarte a invertir medio millón de euros en un barco y que luego no te den el último permiso», apunta sobre una lentitud burocrática que, en este caso particular, no está del todo justificada.

Este químico ambiental confía en asentar un nuevo modelo, mucho más ecológico, de realizar este tipo de operaciones en las que se manipulan materiales altamente contaminantes como el plomo o el amianto.

«Ojalá se comiencen a auditar estos desguaces y el nuestro sea el primero. Si ponen como rasero las condiciones de la instalación de El Musel, muchas otras tendrán que cerrar por no cumplir los requisitos necesarios», advierte en una clara demostración de hasta que punto Barredo se ha preocupado por pulir hasta el último detalle de cara a que su proyecto sea puntero en cuanto a gestión medioambiental.