Desmantelan en Gijón una banda que estafó a taxistas de toda España 01:40 Un supuesto miembro de la banda, en un cajero automático de Gijón. / E. C. Se hacían pasar por personal de aseguradoras y pedían por adelantado dinero por los servicios de clientes. El fraude asciende a 65.000 euros O. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 25 septiembre 2018, 03:22

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Gijón de 28 años y mantiene en calidad de investigados a otros cuatro como supuestos autores de una estafa a taxistas en toda España. Las fuerzas de seguridad estiman que la cantidad defraudada alcanzaría los 65.000 euros. La organización criminal que ahora ha sido desmantelada utilizaba «técnicas de ingeniería social para explotar la relación de colaboración y confianza entre el gremio estafado y las compañías aseguradoras».

Además de estafa, el juzgado de Sarria (Lugo) que centraliza las investigaciones, les imputa los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil. Hasta el momento se han interpuesto denuncias en Coruña, Córdoba, Jaén, Lugo y Teruel, si bien no se descarta que haya más víctimas en otras provincias.

Para perpetrar estas estafas, la banda obtenía información a partir de las redes sociales sobre profesionales del sector del taxi de un lugar concreto, datos como su número de teléfono, zona de trabajo, localidades próximas, vías de comunicación de la zona y aeropuertos más cercanos. Posteriormente, contactaban con la víctima seleccionada mediante una llamada telefónica, se hacían pasar por empleados de una empresa aseguradora y solicitaban sus servicios para el traslado de algún otro asegurado que había sufrido un incidente.

Los presuntos delincuentes hacían uso «de la relación de confianza derivada de la habitual prestación del servicio de traslado por parte de un mismo taxista y al que en ocasiones la aseguradora le pide que adelante el pago de alguna prestación del seguro a favor del usuario, como una noche de hotel, la compra de billetes de avión de salida inmediata o la facturación del equipaje». Ese dinero que el taxista le adelanta al particular le es devuelto posteriormente por la compañía de seguros. Los estafadores instaban a sus víctimas «a realizar ingresos a través de cajeros automáticos o la compra de tarjetas y códigos de pago, que una vez conseguidos les permitían hacerse con el dinero, sin que los taxistas se percatasen de la estafa hasta el momento en el que no encontraban a la persona o personas que supuestamente tenían que trasladar», explica la Guardia Civil. Al ponerse en contacto con la aseguradora real, la empresa los informaba de que no tenía conocimiento de esta actuación.

Todos los implicados tenían residencia en Gijón, aunque eran originarios de Colombia, Cuba y República Dominicana. El detenido es M. U. M., de 28 años; y los investigados N. M. M. C., de 48 años; M. A. R. R., de 60; S. B. M. P., de 24 años, y a D. J. L. S., de 19.