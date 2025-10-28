La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé

Los dos vehículos en los que se sospecha que podrían estar los cadáveres de Maritrini Suardíaz y su bebé serán extraídos del fondo de ... la balsa de Berbes, en Ribadesella. La jueza de Instrucción número 4 de Gijón ha autorizado a movilizar los recursos y medios necesarios para poder sacar a tierra firme los dos coches, una vez que los buzos de la Policía Nacional han comprobado su presencia en el agua, cubiertos de lodo. La investigación apunta a que los restos de la madre y la hija podrían estar allí desde 1987.

«Llegados a este punto, habiéndose constatado que en el fondo de la balsa se han localizado por lo menos vehículos y que en las piezas metálicas extraídas de uno de ellos se ha podido apreciar la existencia de pequeños restos de pintura blanca, indicios todos ellos que apuntan a la línea de investigación hasta ahora mantenida y que refuerzan la necesidad de continuar con las gestiones en su momento ordenadas judicialmente, se está en el caso de acordar que por parte de la Dirección Adjunta Operativa se dispongan los medios necesarios para continuar con los trabajos, en aras a realizar la búsqueda de restos humanos o cualesquiera otros que pudieran corresponder con las personas desaparecidas», recoge el auto de la jueza Ana López Pandiella, quien junto a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón no han cesado en su empeño a hacer justicia con la madre y la hija desaparecidas en extrañas circunstancias hace 38 años.

Con la autorización judicial se da un gran impulso a la investigación, ya que todo apunta a que los cadáveres podrían estar en el fondo de la balsa. Para retirar los vehículos será necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) o de empresas con maquinaria capacitada para drenar las grandes cantidades de lodo que hay acumulado en la balsa. «Se acuerda que por parte de la Dirección Adjunta Operativa se dispongan los medios necesarios para continuar con los trabajos en la balsa de la bocamina de Berbes, recabando la colaboración de cuentas entidades y organismos se estimen precisos, en aras de realizar la búsqueda de restos humanos o cualesquiera otros que pudieran corresponder con las personas desaparecidas, labores de cuya organización y supervisión estarían encargados los funcionarios de la UDEV de la Brigada de Policía Judicial de Gijón», añade la resolución judicial.

Todas las sospechas giran sobre 'el Portugués', la pareja de Maritrini, el padre de la niña de trece meses. Un hombre violento y con un pasado inquietante que en las numerosas declaraciones ante la Policía y la jueza ha aportado siempre vagas e inconexas explicaciones acerca del paradero de su pareja y su hija. En la actualidad tiene 81 años y vive en una residencia de ancianos en Portugal. Casi cuatro décadas después de la desaparición de su familia más directa, su destino podría estar más cerca de cambiar.