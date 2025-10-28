El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía Nacional de Gijón y la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la inspección en la casa de Matadeón de los Oteros (León) en la que residió Maritrini con su hija y su pareja, 'el Portugués'. Joaquín Pañeda

La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé

El auto permite la intervención de la UME para drenar la balsa de Berbes, a donde apunta la investigación de la Policía Nacional de Gijón para resolver la misteriosa desaparición en 1987 de la mujer y su hija

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 12:52

Los dos vehículos en los que se sospecha que podrían estar los cadáveres de Maritrini Suardíaz y su bebé serán extraídos del fondo de ... la balsa de Berbes, en Ribadesella. La jueza de Instrucción número 4 de Gijón ha autorizado a movilizar los recursos y medios necesarios para poder sacar a tierra firme los dos coches, una vez que los buzos de la Policía Nacional han comprobado su presencia en el agua, cubiertos de lodo. La investigación apunta a que los restos de la madre y la hija podrían estar allí desde 1987.

