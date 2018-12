IU destaca su labor basada en «la seriedad» frente a la política de «espectáculo» Ana Castaño y Aurelio Martín, durante su comparecencia para hacer balance del mandato. / E. C. «Que la mayoría de izquierdas no se pusiera de acuerdo es una de esas espinas que duelen», lamenta Aurelio Martín en su balance del mandato I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 04:34

Los concejales de IU, Aurelio Martín y Ana Castaño, hicieron ayer balance de la actividad de su grupo a lo largo de este mandato, que consideran que se ha caracterizado por «la reivindicación, la propuesta alternativa y el diálogo». Destacaron que además de trasladar al debate municipal las demandas «de la ciudadanía, de los jóvenes, de las mujeres, de las asociaciones vecinales, de las entidades ecologistas y de quienes luchan por los derechos de las personas, por el 0,7% o por la laicidad», lo hicieron siempre «intentando que para reivindicación hubiera una solución». Pusieron como ejemplo «las seis propuestas que hemos presentado sobre el plan de vías, con elementos claves como garantizar la prolongación del metrotrén a Cabueñes y que no se descolgara el soterramiento hasta La Calzada, las cuatro que llevamos sobre contaminación o las que hicimos sobre ayudas al tercer sector, políticas sociales, empleo, cultura, memoria histórica y protección animal».

Aurelio Martín se mostró «especialmente satisfecho de nuestras aportaciones al Plan General de Ordenación, para tener una ciudad más sostenible, más compacta y más comprometida con el crecimiento económico, no con nuevas grandes áreas residenciales sino a través de intervenciones en la ciudad vieja, tan vieja como hermosa, que queremos regenerar con un plan que conllevará 200 millones de euros de inversión». Remarcó la importancia que ha tenido para avanzar en estos elementos estratégicos el «diálogo», algo que su grupo municipal ha practicado durante estos cuatro años «tanto con las otras fuerzas de la izquierda, con las que llevamos varias iniciativas conjuntas, como con PP, Ciudadanos y el equipo de gobierno». Sí lamentó que en el primer caso las relaciones no pudieran haber ido a más. «Si me queda una espina, de esas que duelen en el alma, es que la mayoría de izquierdas fuera incapaz de ponerse de acuerdo para gobernar la institución».

En la presentación de la campaña 'Rendimos cuentas', en la que IUrepasa sus aportaciones al Ayuntamiento y pone cifras a su actividad municipal -601 reuniones con ciudadanos y entidades sociales, 169 iniciativas plenarias de las que se aprobaron 110, 219 preguntas en los plenos y comisiones...-, Martín resumió que la imagen que mejor resume esta labor es «la de la responsabilidad y la seriedad. No hemos dado espectáculo». Sobre la posibilidad de repetir como cabeza de lista, se limitó a apuntar que «cuando se convoquen las primarias diré lo que tenga que decir. Y no será una decisión individual».