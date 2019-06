«Estamos destruyendo nuestro hogar» Llenaron varias bolsas de desperdicios de todo tipo. Recuperaron cientos de colillas, botellas y tapones de plástico, un filtro de aspiradora y cápsulas de pesticida | Cien alumnos del colegio Príncipe de Asturias retiran basura de la playa de El Arbeyal EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 5 junio 2019, 00:48

La contaminación no les parece ninguna broma. Al contrario. Cuando hablaban del 'botín' de residuos recuperados en la playa de El Arbeyal, los alumnos de quinto y sexto del colegio Príncipe de Asturias lo hacían con seriedad y una muy visible preocupación. Tienen entre 10 y 12 años, pero saben que el planeta está en peligro y que está en manos de todos contribuir a ralentizar la amenaza. Ayer dieron ejemplo armándose de bolsas y guantes y batiendo la playa de El Arbeyal en busca de basura.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de educación ambiental de Ecoembes y Seo Birdlife 'Aulas Libera', que busca concienciar en centros educativos sobre el problema de la 'basuraleza'. Después de tres horas recorriendo el arenal y forzados a parar por la repentina lluvia, hicieron recuento. Recuperaron cientos de colillas, botellas y tapones de plástico, fragmentos de aparejos, papeles, tiritas, crista, palos de chupachups, palillos de los oídos, latas, cables, envoltorios, pañales, blísters de pastillas, una bolsa de mayonesa, un filtro de aspiradora y hasta cápsulas de pesticida. Ellos mismos no daban crédito. «Creo que la gente debería tener cuidado y tirar menos basura», opinaba Abraham Prieto, quien aconsejaba también «usar mucho menos plástico». «Si seguimos así, los peces se van a morir porque van a tragarse todos estos residuos», apuntaba Adrián García. En su opinión, hasta que la población se conciencie de la necesidad de reciclar, «limpiezas como esta deberían hacerse por lo menos una vez al mes». De momento, ellos han hecho «un buen trabajo», pero creen que queda mucha labor por delante y esperan que los mayores, «que no están tan concienciados como nosotros», tomen nota. «Este es nuestro hogar y estamos maltratándolo, destruyéndolo», reprochaba Inés Suevos. En su voz, el clamor de toda una generación que tiene ya la lección aprendida: «Yo quiero ir a mi pueblo y respirar bien o a la playa sin que esté llena de basura. Quiero mirar al cielo y ver nubes que no estén grises de la contaminación. Este es un tema serio y nosotros, el futuro que lo puede cambiar».