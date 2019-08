Detenida por robar 1.000 euros con la tarjeta de un cliente de un club E. C. GIJÓN. Sábado, 24 agosto 2019, 02:17

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer que utilizó una tarjeta de forma fraudulenta apoderándose de 1.000 euros. La investigación se inició con la denuncia de un gijonés de 66 años que manifestó que se habían realizado dos extracciones de 500 euros con su tarjeta de débito, que él no había podido utilizar porque había comprobado que le había desaparecido de la cartera.

Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que las operaciones fraudulentas habían sido realizadas por una mujer que conocía con exactitud el número de pin para operar con la misma, ya que no había cometido ningún error de prueba. «Esta evidencia puso de manifiesto la relación previa de la autora con el denunciante, que admitió que la había conocido en un club de copas y meses antes le había permitido usar la tarjeta bancaria para hacer unos pagos, ya que él no había llevado las gafas y no veía bien los números del datáfono», dijo la Policía.

Videograbación

Transcurrido un tiempo habían vuelto a verse y los agentes determinaron que esa ocasión había sido aprovechada por la mujer para apoderase de la tarjeta del cliente que luego había utilizado para sacar dinero en efectivo. La identidad de la autora pudo ser corroborada al ser cotejada con las imágenes recogidas por cámaras de videograbación de la oficina bancaria, por lo que una vez identificada fue detenida por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría de Gijón como presunta autora de un delito de hurto y estafa.

La arrestada, de 51 años, entregó a los agentes la tarjeta junto con los 1.000 euros y manifestó que había sacado el dinero autorizada por su amigo, al que le unía una amistad de más de 10 años y que fue él quien le había autorizado a quedarse con el dinero dándole voluntariamente el número secreto para poder usarla.