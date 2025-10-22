Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación Sus propias clientas avisaron a la Policía Nacional. Ofrecía inyecciones de bótox, extracciones de sangre para obtener plasma o prácticas espirituales

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:31 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años por realizar tratamientos médico estéticos en su vivienda de Gijón pese a carecer de la titulación y de la autorización necesarias. Fueron varias de sus clientas quienes en septiembre dieron la voz de alarma y, tras confirmarlo, los agentes prodecieron a su detención el pasado 20 de octubre.

Entre las prácticas que se realizaba se encuentran tratamientos de bótox, presoterapia y extracciones de sangre para obtener plasma. Pero no se limitaba a desarrollar técnicas estéticas. Según la información facilitada por la Policía Nacional, también habría ofrecido servicios espirituales.

La arrestada, natural de Colombia y que se encuentra en situación irregular en España, utilizaba su domicilio particular como si fuera un centro sanitario.

La investigación se inició el mes de septiembre, tras dar la alerta varias de las afectadas. Los agentes encargados de la investigación confirmaron que la detenida carece de titulación homologada para ejercer la medicina ni para administrar tratamientos estéticos de este tipo. Por ello se le acusa de un delito de intrusismo profesional. Además, trataba a los clientes en su domicilio particular, para lo que carecía de licencia sanitaria para la actividad. Ante la declaración prestada por dos de las víctimas y ante la posibilidad de que esta persona siguiera realizando estas prácticas, se montó un dispositivo policial en torno a su domicilio, donde fue arrestada.

Numerosos productos incautados

En el registro del domicilio se localizaron un total de 256 ampollas de medicamentos para tratamientos estéticos, pastillas y material para tratamiento sanitario y estético, que carecían todos ellos de la documentación que acreditara su procedencia. No obstante, la Policía sospecha que muchos habrían sido introducidos desde Estados Unidos. También se halló documentación con datos de pacientes y registros de los tratamientos practicados.

Desde la Policía se ha recordado que, aparte de los requisitos que atañen a la licencia de apertura de centros por parte de la Consejería de Salud (Dirección General de Planificación Sanitaria, Servicio de Inspección), cualquier medicamento, previo a su administración, debe haber sido prescrito por un médico colegiado y haber sido dispensado por una oficina de farmacia.

Por el momento se desconoce el número total de personas que podrían haber sido tratadas por la detenida. Las investigaciones continúan abiertas, no descartándose nuevas detenciones. Una vez finalizado el atestado policial, la detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia.

La Policía Nacional recuerda que todos los tratamientos médico estéticos deben ser siempre realizados por profesionales cualificados y en centros autorizados. Además, cualquier medicamento que se administre debe haber sido prescrito por un médico colegiado.