Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa

El propietario de un negocio de moda de la plaza del Parchís fue detenido en torno al mediodía de ayer por la Policía Nacional por un supuesto delito de sustracción de ropa. Las investigaciones, realizadas por la Comisaría de El Coto, se iniciaron a raíz de tener conocimiento de un supuesto robo de prendas de vestir, que estarían en posesión del ahora arrestado.

El hombre salió esposado de la tienda, en pleno centro de la ciudad, pasadas las 2 de la tarde. Fue trasladado a los calabozos de la Comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

El despliegue policial contó también con la presencia de agentes de la Policía Local, que se hicieron cargo de llamar a la grúa para que retirase el Porsche Cayenne propiedad del detenido y que había dejado mal aparcado, subido a la acera en la plaza del Parchís.