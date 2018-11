Detenido por fotocopiar billetes de 20 y 50 euros y pagar en bares de El Llano y Laviada O. S. GIJÓN. Jueves, 1 noviembre 2018, 03:42

Aprovechaba la afluencia de clientes en los bares durante la noche para colar billetes falsos de 50 y 20 euros. La Policía Nacional ha detenido a un gijonés de 28 años por distribución de moneda falsa. «No contaba con ninguna de las preceptivas medidas de seguridad, sin marca de agua, parche holográfico, impresión en relieve ni tintas cambiantes de color», explican desde la Comisaría.

La investigación se inició a mediados del mes de octubre tras recibir la llamada del responsable de un bar de El Llano informando que un cliente había pagado una consumición con un billete de 50 euros falsificado y que no se había percatado de ello hasta cerrar la caja. Desde esa fecha otros dos bares del barrio de Laviada resultaron afectados por el abono de consumiciones por parte de la misma persona con billetes falsos. «Tras el somero análisis de los billetes se pudo concluir que el autor no formaba parte de ninguna organización criminal en la que desempeñase el rol de pasador, sino que eran falsificaciones de elaboración propia, simples fotocopias en color, en las que no se había empleado ningún elemento técnico para su perfeccionamiento», apunta la Policía. Los trabajos policiales, entre ellos la revisión de las cámaras de seguridad, permitieron averiguar la identidad del sospechoso, que fue detenido el 26 de octubre cuando se disponía a ejecutar una nueva falsificación en un local de la calle Ampurdán.