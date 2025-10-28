Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro La rápida actuación de la Policía Local permitió interceptar al individuo en una vivienda unifamiliar de la calle Altamira, en Roces

Olaya Suárez Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 06:29

Entró a robar en una casa de Roces, en Gijón, con los propietarios en su interior. Se percataron de la intrusión a través de las imágenes de las cámaras de seguridad y alertaron de inmediato a la Policía Local. La rápida actuación permitió a los agentes detener in fraganti al ladrón, un individuo al que ahora se investiga por si estuviera involucrado en otros asaltos a viviendas registrados en Gijón en las últimas semanas.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de la medianoche del domingo en una casa de la calle Altamira, una vía de viviendas unifamiliares próxima al camino de los Caleros. Al parecer, el delincuente accedió forzando una ventana y fue cuando ya se encontraba en el interior cuando el circuito de seguridad que los propietarios de la vivienda tienen instalado lanzó la alerta. Ellos se estaban en la casa, con el consiguiente temor y congoja por lo que estaba ocurriendo.

Llamaron a la sala de control del 092 y en cuestión de minutos se personaron en el barrio de Roces varias patrullas. Interceptaron al ladrón cuando estaba aún en la casa. Fue detenido y trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional, que ahora investiga si el mismo hombre pudiera estar involucrado en otros episodios similares ocurridos en los últimos días en la ciudad.

El modus operandi utilizado parece descartar que se trate de un miembro de un grupo itinerante y apunta más abien a una delincuencia común, como ocurrió con los últimos robos en pisos de Laviada y Nuevo Gijón.