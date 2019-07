Detenido un hombre de 41 años por robar 6.000 euros en joyas y dinero a su novia P. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 03:46

Aprovechaba las visitas a casa de la víctima, una mujer con la que había comenzado una relación sentimental a principios de año, para sustraer dinero y joyas que luego vendía en casas de compra-venta. En apenas un mes, el acusado acumuló un botín tasado en unos 6.000 euros. Una vez completado el hurto, comunicó a su pareja que debía irse a trabajar a un país de América central y al poco tiempo cortó cualquier tipo de comunicación con ella, tanto a través del teléfono como por medio de redes sociales.

Los agentes de la Policía Nacional han logrado detener a este hombre, de 41 años, después de que la víctima interpusiese una denuncia tras echar en falta los objetos sustraídos. Pese a que en un primer momento no reparó en el robo, a mediados de junio la denunciante afirmó haber recibido la llamada de una mujer a la que no conocía y que le preguntó si había tenido algún tipo de relación con este individuo y si no había notado la falta de alguna joya de su domicilio.

Esta advertencia hizo que la mujer mirara entre sus pertenecías, echando en falta varia alhajas de oro así como dinero que guardaba en una hucha.

Una vez interpuesta la denuncia en la Comisaría de Gijón, los agentes adscritos al Grupo II de Policía Judicial, quienes se hicieron cargo de la investigación, identificaron plenamente a la persona denunciada y lograron localizar numerosas piezas de oro que él había vendido en una casa de compra-venta de metales preciosos de la localidad de Avilés. Lo detuvieron la semana pasada.

La víctima de los hechos reconoció ante los investigadores la totalidad de las joyas vendidas por este individuo en Avilés, siendo más de las que ella había echado en falta en un primer momento. Los agentes estiman que todo lo sustraído pudiera alcanzar un valor de mercado aproximado de unos 6.000 euros.