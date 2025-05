Se hacía pasar por una joven para recibir fotos íntimas de menores y después las amenazaba: detenido en Gijón un hombre de 44 años Cuando se ganaba la confianza de las víctimas se presentaba como lo que era y amenazaba con difundir las imágenes si no recibía más | La investigación policial permitió deterctar a tres menores de Gijón que estaban siendo engañados

S. V. Viernes, 2 de mayo 2025, 15:00

Era un hombre de 44 años, pero se hacía pasar por una joven de 17 para ganarse la confianza de sus víctimas. Entonces les lanzaba piropos, las adulaba y estaban listas el siguiente paso: que les mandara fotos íntimas; incluso les ofrecía dinero y drogas para que estuvieran más relajadas. Cuando obtenía su objetivo se quitaba la careta y se presentaba como lo que es, un hombre adulto, que aprovechaba su condición para amenazarlas. La Policía Nacional le ha detenido en Gijón por corrupción de menores y tráfico de drogas.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de marzo, a raíz de la denuncia interpuesta en estas dependencias por la madre de una de las víctimas, en las que su hija estaba siendo obligada a mandar fotos y videos de índole sexual, amenazándola con que si no lo hacía todos sus contactos verían las fotos.

Durante la investigación se localizó a tres menores que habían sido engañados por el detenido. Se presentaba a través de una red social como una joven de 17 años, mostrando interés por ellos y adulando a las chicas, para posteriormente y según iba ganado confianza, llevar las conversaciones hacia temas de índole sexual, incitando a las menores a que le envíen fotos de sí mismas.

En todo momento buscaba tener el control, conseguir mediante engaños y adulaciones, las imágenes íntimas de las menores. Les ofrecía dinero para lo que necesitasen o incluso drogas para que se relajasen, que escondía en un banco próximo a su domicilio y así poder controlarlas cuando lo recogían.

Una vez conseguía las imágenes de las menores se presentaba como lo que era, un adulto de 44 años que las amenazaba con difundir sus imágenes si no le enviaban más.

Durante la investigación se localizaron a tres menores de Gijón que estaban siendo engañados y amenazados por el ahora detenido.

Una vez los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación tuvieron plenamente identificado al autor de los hechos, la semana pasado procedieron a su detención.

Ese mismo día se hizo una entrada y registro en el domicilio del detenido, localizando varios discos duros con imágenes de la menor.

Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El detenido contaba con antecedentes por hechos similares.

Las recomendaciones de la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional queremos recordar la importancia de mantener unas normas de ciberseguridad mínimas:

- Un contacto de un foro, de una web, de una red social... NO ES UN AMIGO DE CONFIANZA ¡Aunque lo parezca!

- No agregues a nadie a través de redes sociales que no sea tu amigo, desconfía de extraños, no creas que quien está al otro lado es quien dice que es, ni se dedica a lo que dice.

- Si alguien chantajea a un menor con publicar fotos privadas en redes sociales o que le puedan comprometer o perjudicar, es importante no eliminar las conversaciones, debe acudir primero a sus padres o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo deben acudir junto con sus padres a denunciarlo, aportando los detalles oportunos.