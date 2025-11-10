El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón

Los hechos sucedieron este domingo en la avenida Hermanos Felgueroso

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:08

Una riña que acabó con una persona detenida en Gijón. Los hechos ocurrieron este domingo, sobre las cuatro de la tarde, en el cruce de la avenida Hermanos Felgueroso con la calle Feijóo. En ese lugar, dos hombres comenzaron una discusión. En un momento dado, uno de ellos, que portaba un arma blanca, empezó a amenazar al otro con ella.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Al analizar la escena y ver lo que estaba sucediendo, los agentes requisaron el arma blanca a su dueño y procedieron a su detención.

No ha sido el único suceso con arma blanca que ha ocurrido en Gijón este mes. El pasado 3 de noviembre en la calle Julio, en el Llano. En esta ocasión, la Policía Nacional tuvo que intervenir por un apuñalamiento. Según informaron fuentes de la Policía Nacional, un hombre de 46 años habría apuñalado a otro con el que convivía en su domicilio tras una discusión entre ambos. En aquel caso, el herido fue trasladado la Hospital de Cabueñes, aunque su estado era leve.

