Detenido el presunto autor del robo a la joyería de La Calzada La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el atraco con violencia a un estanquero de la misma zona en octubre OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 05:27

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) detuvieron ayer en el barrio de El Cerillero al presunto autor del robo sufrido el pasado 26 de octubre por una joyería de La Calzada. El acusado, al que el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento ayudó a identificar, fue llevado inmediatamente a dependencias policiales, a la espera de pasar mañana a disposición del juzgado de guardia.

Aquella tarde de octubre, el ladrón esperó a que la dependienta estuviese sola para irrumpir en el establecimiento con una pistola en la mano. «Era un hombre de 40 años, delgado y alto, entró con gafas de sol y la capucha, sacó una pistola de entre la ropa, me dijo que me callase y que le diese todo el dinero que había en la caja», explicó entonces a EL COMERCIO la dependienta. La reacción de A. F., la empleada, fue esconderse en el almacén con la puerta entreabierta e implorarle al asaltante que bajase la pistola, mientras éste, en actitud sosegada, pedía silencio. Fue en ese momento cuando dio comienzo una negociación entre ambos, en la que el atracador no cesaba de pedir el máximo dinero posible . Tal y como explicó a este periódico la dependienta, su intención era dilatar la conversación y lograr pulsar el botón de seguridad para dar aviso a la Policía. Sin embargo, el interruptor de alarma se bloqueó e impidió dar el aviso.

Sin más remedio que acceder a las exigencias del ladrón, la dependiente le hizo entrega de un fajo de billetes de 50 euros y otro de 5. Tras considerar la suma suficiente, el asaltante abandonó el local de forma tranquila y sin levantar sospecha alguna en la calle.

Estanquero apuñalado

Tras esta detención, la Policía continúa investigando el robo con violencia sufrido el 11 de octubre por un estanquero del mismo barrio. P. Q. A., de 41 años, fue apuñalado por dos individuos cuando, tras cerrar el negocio, se dirigía a coger su coche que tenía aparcado en la calle México. El hombre tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario.