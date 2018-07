«Detrás de las acrobacias aéreas hay 69 millones de refugiados por la guerra» Representantes del Conseyu de la Mocedá, la Coordinadora de ONGD Asturias y Acción en Red. / A. FLÓREZ Los organizadores de la 'Folixa por la paz' del domingo dicen que «las palabras festival y militar no deberían ir nunca juntas» COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Miércoles, 18 julio 2018, 01:08

«Detrás de las acrobacias aéreas de los aviones se esconde una realidad muy dura: la de 69 millones de personas que buscan refugio por la guerra. El 80% de las víctimas de los conflictos bélicos son población civil». Representantes de la Coordinadora de ONGD de Asturias, del Conseyu de Mocedá y Acción en Red, acompañados de los ediles Ana Castaño, de Izquierda Unida, y Mario Suárez, de Xixón Sí Puede, criticaron ayer el Festival Aéreo de Gijón, y presentaron el programa de actividades alternativas Folixa por la paz 2018, que va ya por su cuarta edición. «Con lo que cuesta un avión Eurofighter se podría pagar a 4.500 docentes durante un año», aseguraron.

Estas actividades tendrán lugar el domingo, a partir de las 12.30 horas, en el Pueblo de Asturias, bajo el lema 'La guerra no ye una folixa'. «Las palabras festival y militar no deberían ir nunca juntas», reivindicó Lucía Nosti, coordinadora asturiana de ONGD. «El F-18 que sobrevalora la bahía San Lorenzo porta tecnología militar de Israel, que está bombardeando Gaza», puntualizó. Durante toda la mañana y la tarde se podrán disfrutar de diferentes talleres para niños y mayores, como un pintacaras, la actuación de los Payasos del Hospital, una exhibición de grafitis o la construcción de una bomba de semillas «destinada a dar vida y no a quitarla». Además, habrá música en directo. «Si ellos tienen ruido nosotros tenemos música», ilustran. El jueves también habrá un pasacalles en la plaza Italia, a las 19 horas, para repartir información sobre la iniciativa.

Por su parte, tanto Fueyo como Castaño criticaron el alto precio del festival, al que el Ayuntamiento aporta 70.000 euros, además de los gastos indirectos de seguridad, y se quejaron de la dificultad para conseguir información financiera sobre este acto. «Forma parte de una esfera opaca en la gestión municipal», señaló la edil de IU.

Para obtener esta información, el grupo parlamentario Unidos Podemos presentó el 11 de julio en la Comisión de Defensa del Congreso una serie de preguntas de las que todavía no han obtenido respuesta. «Queremos conocer cuál es el desembolso económico que realiza el Ejército del Aire y la Armada para participar en este festival, así como los recursos humanos directos e indirectos comprometidos en esta actividad. También nos gustaría saber si existe un seguro de responsabilidad civil y cuál es su monto, y si se tiene previsto participar en ulteriores ediciones», precisó Fueyo.

Para Ana Castaño, el turismo que atrae el festival no tiene que servir de excusa para su realización, pues son «muchas las personas que vienen a la ciudad a muchas actividades a lo largo del verano», y recuerda que Gijón tiene «la capacidad, la inventiva y lo medios» para generar una actividad festiva en estas fechas que no tenga relación con programas bélicos. «El Festival Aéreo es propaganda militarista, no se puede hacer de la guerra algo lúdico», reclamaron.