La deuda municipal bajó 102 millones de euros en ocho años

La alcaldesa de Gijón pudo presumir ayer de la gestión realizada en el Ayuntamiento en sus ocho años de mandato. Se encontró un municipio con una deuda de 221 millones de euros y lo deja con 102, es decir, «un descenso del 46%». Es más, apuntó que si en 2011 cada gijonés 'debía' 713,15 euros, a día de hoy bajó a 414,88. Carmen Moriyón aseguró que «toda actividad económica descansa en la solidez financiera» y por eso su equipo fijó el objetivo en «la gestión de la deuda, las empresas municipales y la fiscalidad», para «romper la tendencia» de los anteriores gobiernos socialistas.

Se mostró orgullosa de lo realizado en las empresas municipales, con un incremento de su patrimonio neto de 31,7 millones de euros, a pesar de que las aportaciones municipales bajaron de 43,39 millones a 40,5. Y todo ello, según explicó, sin bajar la inversión ejecutada, que cifró en torno a los 30 millones de euros anuales.

La presión fiscal fue otro asunto tratado por la regidora y la cifró en 459,8 euros por habitante, muy por debajo de la media asturiana y la nacional, así como de la ciudad de Oviedo, situada en 637,4 euros. Esa baja presión fiscal la basó en que «frenamos el 'catastrazo'», bajando el tipo impositivo al 0,45%. De haber seguido la evolución marcada por los gobiernos socialistas, según los datos aportados por Moriyón, el recibo medio estaría hoy en 638,62 euros, mientras que la realidad la cifró en 407,59.

Pero es que la alcaldesa también hizo referencia a las tarifas por los servicios públicos esenciales, con una bajada del agua, en 2015, del 6% para los pequeños consumos y del 3% para los grandes; de la recogida de residuos, congelada desde 2013, y del billete de autobús, congelada entre 2014 y 2018.

A pesar de todo, los ingresos corrientes subieron un 6% desde 2010, hasta alcanzar los 220 millones de euros el año pasado. «La pelea fue controlar el gasto público, la deuda e intereses. Así no hace falta subir los precios de los servicios, aseguró Carmen Moriyón que se quejó, no obstante de «asumir competencias que no nos corresponden, como los cuatro millones de las escuelas infantiles o las políticas de empleo», para las que pidió financiación.