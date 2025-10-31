El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Emma Antuña tras varios centros ya preparados para ser recogidos este sábado. Juan Carlos Román

Las flores artificiales desbancan a las naturales en los cementerios de Gijón

 Todos los Santos ·

Claveles, lirios, rosas y crisantemos, en rojo, blanco y rosa, y en formas de centros o moñas, son los adornos favoritos de los gijoneses. Los precios van de 10 a 40 euros

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Durante años, las flores y plantas artificiales arrastraron una fama difícil de sacudir: eran sinónimo de decoración anticuada, materiales de baja calidad y un aspecto irreal. Sin embargo, en los últimos tiempos, el mercado ha experimentado una transformación. «La irrupción de flores preservadas, secas y artificiales de alta gama ha cambiado la percepción del consumidor. Parecen de verdad porque son muy realistas y la calidad es muy alta», comenta a EL COMERCIO Yolanda de La Fuente, gerente de la floristería La Orquídea, en Gijón. Ya no se trata solo de una opción económica o duradera, sino de una alternativa estética y sostenible que se adapta al ritmo de vida actual, donde el tiempo y el mantenimiento escasean. «Mucha gente no puede acudir a cambiar las flores a los cementerios. Por eso esta alternativa gana adeptos», añade La Fuente. Un ramo de flores secas «con los colores otoñales. que gustan mucho y son el naranja, el violeta y el verde y estos tienen un coste de 25 euros. El precio de una flor artificial puede costar entre 6 a 20 euros, dependiendo de lo que se quiera», detalla mientras se afana en la preparación de un ramo. «Llevamos desde hace tres semanas preparando encargos para el Día de los Difuntos. Esta época supone un 30% de los ingresos anuales», apunta.

Moñas, centros y ramos

Coincide en esas cifras Emma Antuña de la floristería Arco Iris. «Hemos notado el repunte de las flores artificiales, pero en nuestro caso seguimos vendiendo muchas naturales», comenta. «Cada año más gente opta por la comodidad de los ramos de tela o de plástico, cuyos precios son mucho más económicos y no necesitan cuidados», dice Antuña.

Otra tendencia en auge es la compra de flores sueltas y confeccionar los adornos de forma personalizada. «Se ahorran dinero y lo hacen a su gusto», matiza Antuña. Los formatos estrella siguen siendo las moñas, los centros y los ramos, mientras que las flores favoritas para el Día de Difuntos son los claveles, las rosas, los lirios y los crisantemos. En cuanto a colores, ambas floristeras lo tienen claro: «el rojo, el rosa y el blanco llevan años siendo tendencia», dicen a este periódico.

Entre 10 y 40 euros

El abanico de precios de las flores naturales es amplio. Un centro de claveles cuesta 30 euros, el de crisantemos 10, la docena de claveles 15 y uno suelto cuesta 1,25. Por su parte, el ramo de lirios suele superar los 30 euros. «La media está entre 10 y 40 euros», admiten las floristeras.

