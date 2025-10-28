El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una gijonesa coloca flores frescas acompañada de su perro en el nicho de un familiar. Foto: Juan Carlos Román | Vídeo: Jana Suárez y Aida G. Fresno
Visitas a los cementerios por Todos los Santos

Honrar a los difuntos en Gijón «con tranquilidad y sin mucha gente»

Los gijoneses apuestan por acudir de forma escalonada a los camposantos los días previos al 1 de noviembre

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 06:55

Comenta

La actividad en los ocho cementerios municipales de Gijón es, desde hace días, frenética. Una red que encabezan por su envergadura las necrópolis de ... Deva y Ceares y que se completa con los camposantos de Somió, Cabueñes, Cenero, Valdornón, Jove y Tremañes. Los gijoneses están apostando por acudir de forma escalonada para honrar a sus difuntos, depositar flores en sus sepulturas y nichos, además de, en muchos casos, proceder a su limpieza. Una tradición «a la que no se puede faltar. No solo vengo en estas fechas, yo también suelo acudir en momentos que serían clave, como sus cumpleaños», expresó a EL COMERCIO Ángeles Ramírez mientras, con delicadeza, depositaba claveles en un centro. «Aquí tengo a mi marido y a mis padres. Prefiero venir hoy y dedicarles mi tiempo en calma a hacerlo el Día de Todos los Santos. Hay demasiado jaleo. Además, voy a aprovechar el puente para estar con mi hijo y mi nieto», apuntó.

