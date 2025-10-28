Honrar a los difuntos en Gijón «con tranquilidad y sin mucha gente»

La actividad en los ocho cementerios municipales de Gijón es, desde hace días, frenética. Una red que encabezan por su envergadura las necrópolis de ... Deva y Ceares y que se completa con los camposantos de Somió, Cabueñes, Cenero, Valdornón, Jove y Tremañes. Los gijoneses están apostando por acudir de forma escalonada para honrar a sus difuntos, depositar flores en sus sepulturas y nichos, además de, en muchos casos, proceder a su limpieza. Una tradición «a la que no se puede faltar. No solo vengo en estas fechas, yo también suelo acudir en momentos que serían clave, como sus cumpleaños», expresó a EL COMERCIO Ángeles Ramírez mientras, con delicadeza, depositaba claveles en un centro. «Aquí tengo a mi marido y a mis padres. Prefiero venir hoy y dedicarles mi tiempo en calma a hacerlo el Día de Todos los Santos. Hay demasiado jaleo. Además, voy a aprovechar el puente para estar con mi hijo y mi nieto», apuntó.

Línea especial a Ceares. Salidas desde la plaza del Humedal de 9.30 a 18.30 horas. Cada media hora.

Línea 25 a Deva. Ocho servicios desde Tremañes de 9.30 a 17.30 horas, siempre con salida a las medias y el retorno a y veinticinco. Otros seis autobuses especiales desde la plaza de El Carmen (9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 y 14.30), con otros tantos viajes de regreso al centro a en punto.

No es la única. Son muchas personas las que adelantan a lo largo de esta semana la visita. Algunas lo hacen en busca de una mayor tranquilidad, otras para que las unidades de enterramiento luzcan lo mejor posible el 1 de noviembre.

La gijonesa, Miriam Solar, y médica jubilada, acompañada de su marido Luis Méndez, se afanaban en el cementerio del Sucu, en Ceares, por dejar el nicho en el que descansan los restos de sus familiares «lo más bonito posible». Ellos no van a estar tampoco el sábado.

«Me sigo emocionando»

Quien sí lo hará es María José Suárez. «He venido hoy porque hace muy buen día y así aprovecho a limpiar a conciencia. Además, mi hija podía acercarme en coche», comentó a este periódico esta gijonesa afincada en Oviedo. «Tengo aquí a mi marido y el sábado quiero ver los crisantemos verdes y rosas que a él tanto le gustaban florecidos. Tras la misa lo visitaré junto a la familia, es un día de reunión para nosotros», dijo María José Suárez, quien apuntó emocionada: «Siempre está en mi corazón y, sobre todo, en mi cabeza. No hay día que lo olvide, pero reconozco que el 1 de noviembre me sigo emocionando. Y ya han pasado 15 años de su muerte», confesó.

«Vengo a ver a mis padres y a una hija. Pero no solo en estas fechas, suelo acudir con mucha frecuencia para hablar con ellos. Me sirve de terapia», subraya Elsa Manjón acompañada de su nieto Diego.

La sociedad Cementerios de Gijón SA (Cegisa) también ha aumentado estos días el servicio de acondicionamiento de las instalaciones, «especialmente la limpieza de malezas o el arreglo de algunos accesos», indicó a este periódico.

El Bosque de la Calma

Entretanto, las cremaciones, que ya suponen los dos tercios de los entierros en el concejo, avalan la construcción del denominado Bosque de la Calma dentro del plan de ampliación del Parque de Cenizas, en el cementerio de Deva. «Nuestro objetivo es que la licitación se ejecute antes de finalizar el año para ofrecer un servicio eficiente, sostenible y respetuoso para todas las familias gijonesas», señaló el presidente de Cegisa, el edil popular Abel Junquera. Por su parte, empleados de la Concejalía de Medio Ambiente que dirige el popular Rodrigo Pintueles «están instalando más contenedores», apuntó el edil.

Además, EMTUSA reforzará el transporte desde la plaza de El Humedal hasta Ceares, así como la línea 25, cuyo destino es el cementerio de Deva.