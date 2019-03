«El diálogo está en el ADN de Foro. Pactaremos cuando le interese a Gijón» Álvaro Muñiz, en el Palacio de Congresos del recinto ferial. / PAÑEDA Álvaro Muñiz | Presidente de Foro Gijón «Ni me voy a brindar a cambalaches, ni Esteban Aparicio los espera. Yo quiero a mi lado gente que me lleve la contraria, pero no es decisión mía» I. VILLAR Domingo, 3 marzo 2019, 04:08

-¿Qué valoración hace del resultado?

-Lo recibo con gran ilusión y emoción. Cuando te presentas a un cargo porque hay gente que piensa que puedes aportar algo, verte refrendado de manera clara y notoria te carga mucho las pilas. Aunque, por otra parte, tienes la tensión de no defraudar esas expectativas. Ahora esto tiene que traducirse en que la gente se sienta cómoda. Es como un partido de fútbol, donde no basta con meter goles, sino que también hay que jugar bien. Y lo que pretendo es jugar bien.

-Un 74% de los votos en un momento en el que otros partidos viven votaciones ajustadas parece una victoria holgada...

-Yo siempre digo que los números son simples herramientas. Lo que me ilusiona no es la cifra, sino ver un apoyo decidido, porque te das cuenta de que la gente cree en ti.

-¿Entra en sus planes dar acomodo a su rival, Esteban Aparicio, en la próxima lista electoral?

-Ni yo me voy a brindar a cambalaches, ni Esteban los espera. Como los demás, es un activo del partido y estará ahí en la medida en que esté. Aquí todo el que quiera trabajar y tenga algo que aportar va a encontrarnos. Pero no lo hemos hablado. Esto no son decisiones mías. Somos un grupo y vamos a decidir como grupo. Él ya dijo que estaba a disposición, pero que no iba a reclamar una posición por tener, como en este caso, el 25% de los votos, que no es el 25% del partido. Yo quiero a mi lado gente que me lleve la contraria, porque es la única manera de mantenerte en tensión.

-¿Pero entonces es factible o no que vaya en la candidatura?

-Sí, es factible que pueda ir. No voy a mover un paso para adornar un florero que no tiene consistencia. Más claro no lo puedo decir.

-En su nueva directiva también hay varios concejales del equipo de gobierno. ¿Repetirán?

-Insisto en que no lo decido yo, sino el equipo. Y es lo que haremos, hablando con las personas en la medida en que estén interesadas, quieran aportar algo y lo consideremos oportuno como grupo. Este tiempo no me he dedicado a pensar en una lista, porque lo primero que tenía que hacer era conseguir la presidencia del partido. Y a eso es a lo que me he dedicado, no a pensar en otra cosa.

-Sí empezarán a pensar ya en el programa...

-Lo primero que tenemos que hacer es tomar la referencia de estos ocho años de gobierno, ver qué hemos conseguido, qué no y qué nuevos planteamientos estableceremos en nuestro orden de prioridades. A partir de ahí lo plantearemos.

«No nos venderemos»

-Estas semanas se le ha preguntado mucho por posibles pactos...

-Y sigo diciendo lo mismo. El diálogo y la negociación están en el ADN de Foro. Y no es precisamente con rodillos como ha venido gobernando hasta ahora. Pactaremos cuando creamos que sea interesante para Gijón, porque no todo es blanco o negro, hay infinitos grises. El único requisito será que no vaya en contra de nuestros principios o que con ello dejemos de ser nosotros, porque cuando abandonas tu identidad, lo que haces es venderte. Y no estamos en la tesis de vendernos. Ni vamos a pactar solo por mantenernos en el poder, ni a dejar de pactar por no estarlo.

-En la papeleta que va a encabezar, ¿solo irá el logotipo de Foro?

-Tengo la voluntad de presentarme por Foro exclusivamente. Ahora, una cosa es que yo tenga esa idea y otra distinta que en un momento determinado se vea que como mejor se cumplen los planteamientos de Foro es de otro modo. Si después de un análisis lógico e inteligente se ve que hay que ir con apellido en la papeleta, se irá con apellido. Pero no porque yo quiera o deje de querer. Debemos saber entender cuál es la mejor vía para conseguir nuestros objetivos, y también si entre lo ideal y lo posible es mejor optar por lo posible que por lo ideal.