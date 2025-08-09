«Ver aterrizar a los Hombres G en la playa el año que vinieron a dar un concierto a Gijón» es el recuerdo veraniego ... de juventud que no olvida Óliver Suárez, concejal no adscrito y presidente de Divertia. Tampoco el concierto de Juan Luis Guerra, que pudo rememorar el pasado julio, 31 años después.

–Desde San Juan hasta el Festival de la Sidra, el verano de Gijón es un es un no parar...

–Pues sí, es una programación muy intensa, muy variada, llena de actividades que intentamos sean en espacios diferentes, para descentralizarlas.

–¿Qué hay en la trastienda de lo que los gijoneses y los visitantes están disfrutando estos días?

–Hay mucho trabajo. Y aquí hay que poner en valor al equipo de Divertia. Desde técnicos y programadores hasta el gerente, todo el mundo está muy involucrado. Y no solo en la programación del verano, sino de todo el año. En la parte de Teatro Jovellanos, Antonio Criado está muy pendiente de todas las novedades de las artes escénicas, intentando traer los espectáculos de mayor calidad. Un ejemplo: 'El fantasma de la ópera', que se acaba de estrenar aquí después de que por el Teatro Albéniz de Madrid pasaran más de 300.000 espectadores. Es un lujo contar con un musical de este tipo. Y cosas así llevan meses de negociaciones.

–En lo musical venimos de los llenazos en los conciertos de Juan Luis Guerra, Sabina y Leiva en julio. ¿Espera emularlo con el cartel de los conciertos de la Semana Grande?

–Sin duda. Dentro del presupuesto de Divertia se realiza un esfuerzo importante por mantener la gratuidad tan característica de estos conciertos de la plaza Mayor y Poniente, además con artistas conocidos y reconocidos. Es muy complicado traer artistas top a nivel nacional, como Abraham Mateo, o incluso internacional, como Bonny Tyler, de forma gratuita. Estamos muy satisfechos con el cartel. Estamos convencidos de que igualaremos como mínimo el éxito del mejor verano que se recuerda en Gijón, que fue el del año pasado.

–¿El concierto al que irá como fan?

–(Risas). Yo soy muy pastelero, muy de baladas y de pop... El de Antonio José. Lo sigo desde que ganó La Voz, así que me hace especial ilusión que venga a Gijón.

–¿Le gusta pasear por la ciudad y ver que no cabe un alfiler por el centro o por Cimavilla?

–A mí me gusta ver la ciudad con vida, que la gente salga a la calle, que disfrute con todas las actividades que hay en la ciudad... ¿Que, evidentemente, estos días me toca esperar para coger una mesa o una terraza en el paseo Begoña o en la plaza de San Miguel...? Sí, pero yo prefiero que sea así, que la ciudad no esté vacía ni muerta. Y más en estas fechas. Eso quiere decir que la ciudad avanza y que hay motores económicos, como la hostelería o el comercio, que se benefician. Es algo que hemos recuperado desde Divertia en estos dos años:que Gijón vuelva a ser una referencia en oferta de ocio y cultural en el norte de España.

–Se inauguró esta semana el Paseo Gastro, con una segunda ubicación y críticas de la oposición y los vecinos de Cimavilla. ¿Para el año que viene, si se plantean mantener esas dos ubicaciones, habrá correcciones para que todo sea más fácil para todos?

–Vamos a terminar primero este año y después sacaremos conclusiones y al igual que hicimos el año pasado, ver qué áreas de mejora detectamos para implementarlas. Con la asociación de vecinos de Cimavilla nos hemos sentado, comprendemos las demandas del barrio, pero creemos firmemente que Paseo Gastro, dentro de la Semana Grande, es el menor de los problemas. Considero que ni tan siquiera es un problema.

–¿Y cabe la posibilidad de crecer el año que viene?

–Veremos. ¿Por qué no? El Paseo Gastro es uno de los hitos de Divertia en estos dos años, junto al Gijón Arena, la reforma que vamos a acometer en breve en el Teatro Jovellanos, que será la mayor inversión en treinta años, la vuelta de los conciertos internacionales, la recuperación del Festival de Magia, el Festival Folk en Viesques o el concurso de rock...

–Algunos barrios se sienten huérfanos de actividades de ocio y culturales en verano.

–Pero tenemos el programa de Arte en la calle, con el que tratamos de llevar actividad cultural y de ocio a diferentes barrios. Es algo que debemos potenciar y seguramente ampliar.

–Noche de los Fuegos. Este año hay más presupuesto...

–Hay más presupuesto y habrá más carga pirotécnica. Tanta como que será la mayor en la historia de los fuegos artificiales de Gijón. Por ahora no puedo contar más...

–¿Le pasó como a la mayoría, que el espectáculo del Festival de Drones se le hizo corto?

–Este año intentamos concentrarlo en una única sesión y mejorar en espectacularidad. Ese objetivo se cumplió, además con éxito de afluencia, pero sí es cierto que todos nos quedamos con ganas de un poquito más. Hemos tomado nota y ya nos hemos puesto en contacto con la empresa para ver la posibilidad de que el próximo año puedan traer drones con mayor capacidad de batería para que el espectáculo pueda durar en torno a los veinte minutos.

Habrá Gijón Arena en 2026

–Tras la feria taurina de Begoña volverá el Gijón Arena. Ya hay programación para el último trimestre del año. ¿También la va a haber a lo largo del 26?

–Sí. El Gijón Arena ha sido un acierto. Hemos conseguido que la plaza de toros pasara del ostracismo a generar vida a lo largo de todo el año. Cada vez recibimos más demanda, más ofertas de actividades para realizar allí y continuará. Obviamente, continuará.

–Otea se opone a que acoja eventos hosteleros, ¿se respetará?

–Gastronómico como tal no se ha realizado ningún festival. En conjunto, la programación del Gijón Arena hace que la hostelería sume y gane.

–El programa Siente Xixón ha vuelto a sufrir un nuevo revés debido al recurso presentado por la asociación Asturias de Noche. ¿Cuál será la respuesta de Divertia?

–Seguimos luchando y seguimos empeñados en que Siente Xixón, al igual que el programa Siente Xixón Terrazas llegue a buen puerto porque todos los agentes sociales, desde la ciudadanía hasta los artistas y la hostelería, así nos lo demandan. Entendemos que es una manera de fomentar la cultura en pequeños locales. Esperamos que la resolución que tiene que llegarnos en septiembre sea positiva respecto a las nuevas bases que hemos publicado y en las que hemos recogido las demandas que nos hacían desde el juzgado.

–¿Qué hay del macroconcierto que aspiran a traer a Gijón?

–Entra dentro de los proyectos de cara al año que viene. Como el de hacer una Navidad diferente, con mercados al estilo europeo y más actividades. Espero que Divertia cuente con el presupuesto que necesita para poder acometer estos proyectos. Espero conseguirlo en las negociaciones que estamos teniendo todos los concejales de cara al presupuesto del año que viene. Divertia juega un papel esencial en promoción e imagen de la ciudad.

–¿Una última recomendación para esta Semana Grande?

–Que la gente disfrute de los espectáculos y de la ciudad y dar las gracias especialmente por el gran trabajo del personal de Emulsa y de la Policía Local en todos los eventos que organizamos.