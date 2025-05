La dificultad de caminar 200 metros a ciegas El Grupo Social ONCE anima a ponerse en la piel de los invidentes en un recorrido que revela los obstáculos diarios a los que se enfrentan

La técnico de rehabilitación de la ONCE Mar Collar da instrucciones para cruzar un paso de peatones no regulado por semáforo en el centro de Gijón.

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 16 de mayo 2025, 22:01

Probablemente hayan sido los doscientos metros más largos de mi vida. Un trayecto que en condiciones normales apenas habría llevado uno o dos minutos se convierte en una auténtica carrera de obstáculos cuando lo recorres completamente a ciegas. Con la única ayuda de un bastón. La sensación de inseguridad, de que no controlas el entorno, es total. Pierdes la vista, pero agudizas otros sentidos, como el tacto o el oído; básicos cuando tienes que cruzar una calle –el cambio del tipo de pavimento es la referencia para saber que has llegado al final de la acera– y ese paso de peatones no está regulado por un semáforo y toca escuchar por dónde vienen los coches (y si paran) antes de poner un pie en la calzada.

EL COMERCIO participó esta mañana en una de las actividades organizadas dentro de la Semana del Grupo Social ONCE 2025 en Asturias, un recorrido a ciegas por el entorno de la plaza de San Miguel, en Gijón, para ponerse en la piel de quienes no ven nada o ven con mucha dificultad. El trayecto incluyó una parada para tratar de sacar dinero en un cajero –operación que se interrumpe en el momento en que, tras teclear el pin y la cantidad a extraer, hay que utilizar la pantalla táctil para continuar– y concluyó en la parada de autobús de la Plazuela.

Un mando a distancia activa los semáforos dotados de señal acústica y la información en las paradas de autobús

Precisamente ahí se pone a prueba la utilidad del pequeño mando a distancia con dos botones que la ONCE te ha facilitado al principio, junto con unas instrucciones básicas para salir lo más airosa posible del trance. Accionando el botón izquierdo (se distingue porque tiene un punto en relieve), el totem de la parada de EMTUSA verbaliza la información sobre las líneas y los tiempos de espera que aparece en la pantalla en ese momento. Y con el botón derecho (con dos puntos en relieve) activas las señales acústicas de los semáforos que están dotados con este sistema y que te dan la información de por dónde tienes que cruzar.

Gijón, a la cabeza

Son cuestiones que simplifican mucho el día a día de las personas ciegas o con deficiencia visual, pero que no están implantadas por igual en toda Asturias. En ese sentido, explica la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, Marta Malgor, Gijón marca la diferencia. Es la única ciudad en la que está disponible el sistema de información de las líneas de autobús municipal para personas ciegas. Pero «siempre hay margen de mejora» para hacer de nuestras ciudades espacios accesibles para todos.

Desde la ONCE trabajan para propiciar esas mejoras. Para que cambios recientes, como los gestores de citas en hospitales, bancos u órganos de la Administración tengan en cuenta que una persona ciega no puede «sacar el turno en una máquina y estar pendiente de la pantalla en la que va a salir tu número y la mesa o la consulta a la que tienes que ir. Todo eso son barreras visuales para nosotros. Necesitamos una alternativa auditiva para saber a dónde tenemos que ir y poder ir solos», remarca Malgor la importancia de que las personas ciegas o con déficit visual puedan ser autónomas.

Ampliar Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias. JESÚS MANUEL PARDO

Para favorecer esa independencia, la ONCE cuenta en Asturias con dos técnicos de rehabilitación que cada año atienen a unas 250 personas. Trabajan con ellas en programas individualizados de orientación y movilidad y también de la vida diaria –tareas de casa, aseo, etcétera–, además de realizar rehabilitación visual para «aprovechar al máximo el resto visual con ayudas ópticas electrónicas» en personas que aún conservan algún resto visual, anota Mar Collar.

