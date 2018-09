«Me dijeron que mejor una charanga, pero me negué»

No quiere protagonismo. Rechaza tener retrato propio y cede, durante todo momento, la palabra tanto a la presidenta del coro, Gloria Cabranes, como a su directora, Isabel Ramos. Pero la Coral Rosario de Acuña, la primera de mujeres fundada en Gijón, no sería una realidad si no fuera por ella. A Yolanda Cueto se le metió entre ceja y ceja lo de crear un coro de mujeres hace veinte años. Presidía ella, en la Asociación de Vecinos de La Calzada 'Alfonso Camín', la vocalía de la mujer. Otra de las cosas que se le había metido entre ceja y ceja, pero siete años antes.

Con la vocalía consolidada, decidió impulsar una coral. Y no fue fácil. «Lo primero que me dijeron fue que de coral nada, que mejor una charanga... Yo me negué».

Ese primer no de sus compañeros de agrupación vecinal ya dejó claro que, pese a ser 1998, lo de crear una coral solo de mujeres no sería sencillo. «Nos ponían problemas para todo. Tuvimos que ir hasta tres veces a Oviedo para lograr inscribir la coral. Cuando no faltaba un punto, faltaba una coma. Cuando no, un papel. Al final, lo logramos, pero tardamos muchísimo».

Con el Coro Asturiano de La Calzada como padrino, en noviembre de hace veinte años, en un Ateneo de La Calzada «lleno», se estrenó la Coral Rosario de Acuña. «Fue un día de mucha emoción, ya que, aunque costó empezar, el barrio siempre nos demostró su apoyo».

Sentimiento que la embarga ahora cada vez que sube a un escenario. El temperamento del que siempre hizo gala se ha trocado en emoción. «Tengo la lágrima floja. Me acuerdo mucho de todos los que han estado en mi vida». Un todos en el que su marido, Cámara, de nombre Manuel, otro histórico, como ella, del PSOE y del movimiento vecinal gijonés, tiene puesto destacado. «Siempre me apoyó, incluso cuando no era habitual que el marido dejara su propio espacio a su mujer».