«El dinero va todo para gente humilde, es lo que más me presta»

Roberto Robledo, junto a un punto de venta de La Calzada. / A. FLÓREZ El cuponero de la ONCE Roberto Robledo repartió 250.000 euros en La Calzada, barrio del que es vecino ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:12

92676. Mucho tiempo tardará el barrio de La Calzada en olvidar este número, que el pasado viernes repartió 250.000 euros entre sus vecinos. Un premio que, según explica el cuponero Roberto Robledo, ha ido a parar a «gente humilde y trabajadora» que habitualmente suele probar suerte en estos juegos de la ONCE. «Es lo que más me presta, que vaya a gente que conozco de toda la vida y que suele pararse a charlar conmigo de la que me compra el cupón. Gente del barrio», resume este gijonés, también vecino del barrio, que vendió el cupón con el número afortunado.

El premio, indica, es el mayor que ha dado desde que trabaja para la ONCE. En el caso del Cuponazo, que se sortea los viernes, se trata de un «fetiche para muchos», que compran el boleto a principios de semana junto al del sorteo del día. El pasado sábado, en su puesto habitual a escasos doscientos metros del Ateneo de La Calzada, una mujer se acercó para que le comprobara si el cupón había dejado algo de dinero. «Ahí fue cuando la máquina me dijo que era un premio superior, que tenía que dirigirse al banco. Entonces le dije: 'Aquí tiene dinero, señora'», cuenta Robledo.

Acto seguido, se formó un corrillo junto a cuponero y premiado. «La mujer se volvió loca y yo le recomendé que fuera a casa y ya acudiese en otro momento al banco a cobrarlo», añade entre risas Robledo. Lo que no imaginaba es que él mismo había vendido la serie entera del número, esto es, diez cupones -con un premio de 25.000 euros cada uno- distribuidos por el barrio.

Numerosos premios

Con este, ya son varios los premios de la ONCE que han recaído en la villa de Jovellanos en la que va de año. El primero de ellos fue de 1.400.000 euros, repartidos en 40 cupones vendidos en la panadería El Pilar, de la calle Guipúzcoa. Al inicio del verano, el 16 de junio, se repartieron otros 200.000 euros con el Sueldazo del Fin de Semana. En esta ocasión, fueron diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. A comienzos de agosto, además, se vendió un Rasca con 100.000 euros de premio.