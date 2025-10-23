Directo: última hora del incendio forestal en el Monte Areo de Gijón
Un incendio forestal declarado en el Monte Areo de Gijón ha obligado a desalojar a medio centenar de vecinos
Carlos Amado, Isabel Gómez y Damián Arienza
Gijón
Jueves, 23 de octubre 2025, 08:25
09:13
Desde el Ayuntamiento de Gijón por su parte, se ha informado de que «en este momento se está produciendo el cambio de turno y, en base a la valoración de los cuerpos de seguridad movilizados, » se planteará el realojo de las personas que han pasado la noche fuera de sus casas«.»
09:09
ÚLTIMA HORA | Desactivado el Plan de Incendios Forestales INFOPA
«Controlado el incendio declarado en el Monte Areo en Gijón, sin riesgo de afectación a bienes de naturaleza no forestal y dadas las condiciones meteorológicas el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha procedido, a las 08.34 horas, a desactivar el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA)».
08:59
El fuego no ha causado daños materiales, solo una esquina de una nave industrial resultó dañada.
08:55
El fuego se dio por controlado pasadas las tres de la madrugada, pero a las 9 horas, con el cambio de turno de emergencias, se evaluará de nuevo el nivel de riesgo.
08:53
Aunque se desalojó a medio centenar de personas por precaución, finalmente han sido siete las que han pasado la noche en el colegio de Monteana y otras nueve en el Hotel Begoña, incluida una mujer de 101 años. El resto pasaron la noche en sus vehículos o con familiares.
08:42
Pasadas las 8.30 horas de este jueves, ha llegado al colegio de Monteana, donde han pasado la noche los vecinos desalojados, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria.
Anoche, fue la propia alcaldesa, Carmen Moriyón , quien se desplazó a la zona para apoyar a los vecinos y conocer sobre el terreno las labores de extinción.
Fotos: Damián Arienza
08:34
En la lucha contra el fuego, según los últimos datos, participaban una treintena de bomberos del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, además de miembros de cuadrillas forestales.
08:32
Sobre la medianoche comenzó a llover, lo que ayudó a las tareas de control del fuego.
08:25
La zona afectada por el fuego
08:21
Tres personas han tenido que ser asistidas por el personal sanitario desplazado a la zona: dos por sufrir leves crisis de ansiedad y una tercera, por una lesión en el tobillo.
08:20
Buenos días.
Un gran incendio forestal declarado en el Monte Areo puso a Gijón en alerta en la noche de ayer, 22 de octubre. Dada la evolución del fuego y las las fuertes rachas de viento, se procedió a desalojar a medio centenar de vecinos, que fueron trasladados al polideportivo de Monteana, y el Principado activó el Plan de Incendios forestales en situación 1.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Un gran incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo
- 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
- 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
-
4
- 5 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
- 6 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
- 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
-
8
- 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
- 10 Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de baja médica
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad