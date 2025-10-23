Directo: última hora del incendio forestal en el Monte Areo de Gijón

08:42

Pasadas las 8.30 horas de este jueves, ha llegado al colegio de Monteana, donde han pasado la noche los vecinos desalojados, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria.

Anoche, fue la propia alcaldesa, Carmen Moriyón , quien se desplazó a la zona para apoyar a los vecinos y conocer sobre el terreno las labores de extinción.

Fotos: Damián Arienza