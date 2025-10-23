El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo: última hora del incendio forestal en el Monte Areo de Gijón

Un incendio forestal declarado en el Monte Areo de Gijón ha obligado a desalojar a medio centenar de vecinos

Carlos Amado
Isabel Gómez
Damián Arienza

Carlos Amado, Isabel Gómez y Damián Arienza

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:25

09:13

Desde el Ayuntamiento de Gijón por su parte, se ha informado de que «en este momento se está produciendo el cambio de turno y, en base a la valoración de los cuerpos de seguridad movilizados, » se planteará el realojo de las personas que han pasado la noche fuera de sus casas«.»

09:09

ÚLTIMA HORA | Desactivado el Plan de Incendios Forestales INFOPA

«Controlado el incendio declarado en el Monte Areo en Gijón, sin riesgo de afectación a bienes de naturaleza no forestal y dadas las condiciones meteorológicas el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha procedido, a las 08.34 horas, a desactivar el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA)».

08:59

El fuego no ha causado daños materiales, solo una esquina de una nave industrial resultó dañada.

08:55

El fuego se dio por controlado pasadas las tres de la madrugada, pero a las 9 horas, con el cambio de turno de emergencias, se evaluará de nuevo el nivel de riesgo.

08:53

Aunque se desalojó a medio centenar de personas por precaución, finalmente han sido siete las que han pasado la noche en el colegio de Monteana y otras nueve en el Hotel Begoña, incluida una mujer de 101 años. El resto pasaron la noche en sus vehículos o con familiares.

08:42

Pasadas las 8.30 horas de este jueves, ha llegado al colegio de Monteana, donde han pasado la noche los vecinos desalojados, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria.

Anoche, fue la propia alcaldesa, Carmen Moriyón , quien se desplazó a la zona para apoyar a los vecinos y conocer sobre el terreno las labores de extinción.

08:34

En la lucha contra el fuego, según los últimos datos, participaban una treintena de bomberos del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, además de miembros de cuadrillas forestales.

08:32

Sobre la medianoche comenzó a llover, lo que ayudó a las tareas de control del fuego.

08:25

La zona afectada por el fuego

08:21

Tres personas han tenido que ser asistidas por el personal sanitario desplazado a la zona: dos por sufrir leves crisis de ansiedad y una tercera, por una lesión en el tobillo.

08:20

Buenos días.

Un gran incendio forestal declarado en el Monte Areo puso a Gijón en alerta en la noche de ayer, 22 de octubre. Dada la evolución del fuego y las las fuertes rachas de viento, se procedió a desalojar a medio centenar de vecinos, que fueron trasladados al polideportivo de Monteana, y el Principado activó el Plan de Incendios forestales en situación 1.

