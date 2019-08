El dispositivo abierto en Oviedo aún no hizo ningún informe Lunes, 12 agosto 2019, 02:02

«Por el momento, la Unidad de Valoración Forense Integral de Oviedo no ha realizado ningún informe». La directora en funciones del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, certifica que la UVFI ovetense no está realizando valoraciones del riesgo en que se encuentran las víctimas de violencia machista. La explicación es que «desde los juzgados no han pedido aún informes», aunque desde el sector judicial se apunta al momento de arranque en que se encuentra el dispositivo. La UVFI ovetense, como la gijonesa, depende del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además de los de Oviedo, evalúa los casos de los partidos judiciales de Grado, Mieres, Lena, Langreo, Laviana, Avilés, Luarca, Castropol, Cangas del Narcea y Tineo.