Las tablas del Jovellanos se llenan de teatro y danza para despedir la programación del mes de octubre

La danza hipnótica de la Voronia, la obra «La vuelta de Nora», segunda parte de la Casa de Muñecas, y la plasticidad escénica de Home.2.0 subirán a escena los días 19, 20 y 27 de de octubre respectivamente PUBLIRREPORTAJE Viernes, 19 octubre 2018, 10:42

El Coliseo gijonés encara la recta final de su programación de octubre con dos espectáculos de danza y una obra de teatro como protagonistas. La puesta en escena depurada y simbólica de Voronia será hoy la encargada de abrir el telón del Jovellanos para deleite de los amantes de la danza. Para quienes prefieran el teatro, la cita será mañana sábado con la representación de la obra «La Vuelta de Nora», o lo que es lo mismo, la segunda parte de la Casa de Muñecas, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón. Una de las últimas propuestas a escena del mes será Home.2.0, (27 de octubre), un espectáculo de danza inspirado en «Home in Space» y que aborda la estrecha relación entre el astronauta y la Tierra, la naturaleza y los afectos.

VORONIA

«Rabiosamente contemporánea» «Una pieza exquisita sobre la maldad, con un brillante trabajo coral y una sofisticada puesta en escena» o «Majestuosidad, inteligencia y belleza» son tan solo algunas de las frases que la crítica especializada ha dedicado a este espectáculo que llega hoy a Gijón.

La Veronal abandona por un momento los mapas de la superficie epidérmica del globo para adentrarse en la geografía escondida de la Tierra. Voronia, la cueva más profunda del mundo, situada en el Cáucaso occidental (Georgia), es el punto de partida para articular sobre el escenario los mecanismos que girarán en torno a la idea del Mal.

Así como la oscuridad se define como tal por la ausencia de luz, el Mal se define por la ausencia de bien, atentando contra la razón y las leyes de connivencia impuestas. La maldad es una realidad exclusiva al actuar humano. Como bien lo explica San Agustín: Los parámetros morales de bueno y malo solo existen entendidos en relación a las acciones de la vida humana; por lo tanto, el Mal, solo puede ser llevado a cabo por el ser humano.

LA VUELTA DE NORA

Esta obra escrita en el 2017 por Lucas Hnath es la secuela de «Casa de muñecas» de Ibsen. Comienza con una llamada a la puerta, la misma puerta que Nora cerró de un portazo 15 años atrás justo antes de que cayera el telón.

Y es ahora un autor contemporáneo quien toma el relevo a Ibsen y desarrolla la acción, explorando el caos emocional resultante por la vuelta a casa de Nora. Después de abandonar su casa, a su marido, sus hijos y su niñera, la protagonista se ha convertido en una exitosa escritora feminista. La razón de su vuelta es formalizar los papeles de su divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald.

Durante el transcurso de la obra, Nora será cuestionada sobre sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida (llegando incluso a darla por muerta), así como recriminada por las consecuencias de su huida, expresadas desde cada uno de los puntos de vista de los personajes. Ocho nominaciones a los Tommy, entre los que destacan,Mejor Obra, Mejor Dirección y Mejor Interpretación.

HOME 2.0

Inspirado en «Home in Space» por la Dra. Phyllis J. Johnson, HOME 2.0 aborda la estrecha relación entre el astronauta y la Tierra, la naturaleza y los afectos. El descubrimiento del espacio, encuentra maneras de suplir esas ausencias y recrear una nueva casa ... «Home is where astronaut is.» Es una pieza con una plasticidad escénica contemporánea, que, a través del componente multimedia, se sumerge en el futuro, en la habitabilidad de nuevos planetas, en los multiuniversos.

Fundada por la directora y coreógrafa Cláudia Martins (1979) y Rafael Carriço (1976), Vortice Dance Company, que será la tercera vez que visita Gijón, ha desarrollado un perfil internacional con un compendio de espectáculos galardonados y aclamados por la crítica «Soliloquio sobre el país de las maravillas»,»Fátima, El día bailó el sol«, «Drácula» y «Sus majestades, Bienvenido al Antropoceno» –estos dos últimos ya disfrutados en el Teatro Jovellanos- son algunos de ellos.

Su trabajo, que combina aparentemente sin esfuerzo, el virtuosismo del ballet, la danza contemporánea y el teatro visual, ha sido reconocido por el público y por la crítica de muchos países diferentes como Japón, China, Catar, Francia, Rumanía, España, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Brasil, Letonia, Hungría, Bélgica, Angola, Italia, Marruecos, Portugal, México, Macedonia y Estados Unidos, entre otros.