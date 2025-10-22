El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los niños prensando la magaya en la jornada educativa dentro del Día Internacional de la Manzana. José Simal.

Doscientos escolares se familiarizan con la sidra en Gijón

El complejo deportivo de Las Mestas acogió, ayer, cinco talleres en las que los niños «prensaron, mayaron y degustaron la sidra dulce».

E.C.

E.C.

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:37

Comenta

El Día Internacional de la Manzana se celebró, ayer en Gijón, con una jornada educativa y lúdica para fomentar el respeto por el patrimonio asturiano y el apoyo a la integración escolar a través de una actividad participativa, divertida y con contenido pedagógico a través de cinco talleres prácticos y juegos en torno a la manzana. Fueron más de 200 escolares de tres centros educativos del concejo, entre ellos el Sanatorio Marítimo, los que participaron en esta actividad organizada por la Fundación Asturies XXI, en colaboración con la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

El complejo deportivo Las Mestas fue el escenario de este evento en el que los niños «mayaron, prensaron y degustaron la sidra dulce», destacaron los organizadores. La actividad se desarrolló entre las 9:30 y las 12:15 horas y su objetivo principal era acercar a los niños y niñas al valor saludable y cultural de la manzana y la sidra, promoviendo al mismo tiempo la convivencia entre escolares de distintos centros y realidades educativas.

Talleres de Sidrocoles

La jornada estuvo estructurada en diversos talleres temáticos, como la siembra de pepitas, juegos tradicionales con manzanas, mayada y elaboración de sidra dulce o el aprendizaje del escanciado con agua. Los escolares participarán por grupos, acompañados por sus profesores y monitores especializados con experiencia en talleres de Sidrocoles. Al finalizar la rotación de actividades, los niños y niñas podían degustar sidra dulce recién mayada, elaborada por ellos mismos con manzana donada por Sidra Trabanco.

El programa refuerza las directrices de la UNESCO sobre la enseñanza de la Cultura Asturiana de la Sidra, declarada Bien Inmaterial de la Humanidad.

