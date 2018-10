IU duda de que este año se puedan conceder nuevas ayudas de la renta social municipal I. V. GIJÓN. Miércoles, 3 octubre 2018, 03:13

«De seguir las cosas como están, este año no habrá plan de emergencia-renta social municipal. Y aunque se aprueben las bases, estoy segura de que ningún beneficiario va a recibir la tarjeta antes de 2019», alertó ayer la concejala de IU Ana Castaño ante el retraso en aprobar la nueva convocatoria de este programa, aún sin fecha para su paso por la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Señaló que hay elementos del borrador de bases presentado a principios de septiembre «que no compartimos», entre ellos la limitación de las ayudas a un máximo de 2.500 euros al año y la imposibilidad de que participen en el nuevo proceso quienes hayan sido beneficiarios en la segunda convocatoria del año pasado. «A pesar de eso, IU no será un obstáculo para que se apruebe la convocatoria», añadió.