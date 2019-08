«Aún se echa en falta el cine Rivero» Imagen del cine Rivero antes de ser derruido. / E. C. Monchu García recorre la historia de un local que se convirtió en pilar cultural del barrio de La Calzada JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 31 agosto 2019, 01:56

Fue uno de los ejes sobre los que giraba la cultura en los años 60 y 70 en La Calzada. El cine Rivero volvió a la cartelera ayer a través de una charla que Monchu García -exconcejal, vecino y activista del barrio- impartió en el Antiguo Instituto dentro del ciclo de cine 'Peor... ¡Imposible!'. «Este auténtico cine de barrio estuvo presente hasta por su ausencia. Años después seguíamos echándolo en falta y hoy algunos aún lo recordamos», contó García. La edición de este año del ciclo cinematográfico quiere rendir especial homenaje a los cines de barrio «y si hay un barrio significativo en Gijón con esa identidad muy marcada es La Calzada, sin duda».

En el barrio no había demasiadas opciones de ocio y el cine era asequible y atraía a mucha gente. «Mi padre cuando volvía de trabajar, a veces se iba a ver una película con mi madre. Tenía mucha vida». Situado frente al Ateneo, entre la que entonces se llamaba calle Padre Manjón con calle Cuba, era un cine de 700 plazas. Dieciocho de sus butacas acabaron durante un tiempo en el palco del campo de Santa Cruz, del Gijón Industrial.

Según afirmó, el cine cerró en junio de 1980 con 'Los cuatro mosqueteros', aunque reconoce que «hay diversas opiniones» sobre esa fecha. Hay quien lo adelanta a 1979. Su derribo se produjo en 1981. «Desde entonces no hubo salas de cine en La Calzada así que alguien tenía que sustituirlo y lo hacen las entidades culturales. Se programaban películas, sobre todo para niños, en el Ateneo, en la Algodonera, en la Casa del Mar. Pero dejó un vacío cultural hasta la llegada del cine comercial de los Yelmo», recordó. Entre las últimas películas que recordó que se proyectaran están 'El Corsario Negro', con Terence Hill y Bud Spencer «y algunas de Fernando Esteso y Andrés Pajares que a mí no me dejaban ir a ver».

El cine Rivero se siguió sintiendo durante años, a pesar de desaparecer, e incluso lo conoce gente que nunca entró. «Apenas hay nadie del barrio que no lo conozca aunque sea más joven que yo, que era muy pequeño cuando lo cerraron. Siempre ha estado en el barrio».

El coordinador del ciclo de cine Jesús Parrado explicó que se programaban 4 o 5 películas a la semana. «Teníamos la sensación de que si nos perdíamos una, ya nunca podrías volver a verla». Además, para muchos era una manera de conocer lo que había más allá de su ciudad. «Recuerdo especialmente cuando programaron 'Flash Gordon'. Todo aquello era una ventana abierta a los iconos y al mundo».