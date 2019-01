Los ecologistas alertan de picos de contaminación en la estación de El Lauredal

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies alerta de la mala calidad del aire en el concejo de Gijón, principalmente en la zona oeste, donde la estación de medición de El Lauredal ha detectado valores medios de 33 µg/m3 de Pm2,5 durante la jornada del viernes.

«A los vecinos de Gijón la fiesta de los Reyes Magos les vuelve a traer más contaminación para respirar, situación que no parece que mejorara en los próximos días, ya que no está previsto que se produzcan precipitaciones», señala el colectivo, que denuncia que «el Principado no da a conocer los datos de las 45 estaciones público-privadas y de forma intencionada no facilita los datos en continuo de estas estaciones que están monitorizadas porque son peores que las 22 escogidas de las que sí datos en continuo». A su juicio, «es una demostración continua de falta de trasparencia».

«La Organización Mundial de la Salud recomienda unos valores límite para partículas de 10 µg/m3 de medía anual para las Pm2,5 y un valor de alerta con una media diaria de 25 µg/m3 para las Pm2,5 la tolerante normativa español está 25 µg/m3 de medía anual», remarca la Coordinadora Ecoloxista, que añade: «La procedencia de las micro partículas es fundamentalmente industrial en la zona central asturiana, en vista de los bajos niveles de los óxidos de nitrógeno que se dan estos días».

El Principado activó a principios de esta semana los niveles de prealerta de contaminación en la zona centro y en las Cuencas Mineras. Anteayer ese nivel se desactivó al disminuir las partículas.